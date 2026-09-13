freundlich24°
DE | FR
burger
International
Italien

Frau nach Wassertaxi-Unfall bei Venedig vermisst

Frau nach Wassertaxi-Unfall bei Venedig vermisst, Ehemann in Lebensgefahr

13.09.2026, 15:0613.09.2026, 15:06
Wasserbus vor der Kirche Santa Maria della Salute im Abendrot vor Sonnenuntergang, Venedig, Venetien, Italien Water bus in front of Santa Maria della Salute church at sunset, Venice, Veneto, Italy Cop ...
Ein Wasserbus fährt vor Venedig durch das Meer. (Symbolbild)Bild: www.imago-images.de

Nach dem Zusammenstoss eines kleinen Fischerboots mit einem Wassertaxi am Samstag in der Lagune von Venedig wird eine 26-jährige Frau vermisst. Ihr 25 Jahre alter Ehemann wurde schwer verletzt und schwebt in Lebensgefahr.

Der Unfall ereignete sich auf einem Kanal zwischen der Insel Tessera und dem Flughafen Marco Polo. Der 25-jährige Fischer aus Burano war mit seiner brasilianischen Frau vor Sonnenaufgang mit einem kleinen Boot unterwegs. Dabei kam es zu der heftigen Kollision mit einem Wassertaxi, das in Richtung Flughafen unterwegs war.

Der Mann wurde mit einem schweren Schädel-Hirn-Trauma und weiteren Verletzungen in das Krankenhaus in Mestre gebracht. Dort wurde er notoperiert und auf der Intensivstation behandelt. Von seiner Frau fehlte am Sonntag jede Spur.

Die Ermittler versuchten unterdessen, den Unfallhergang zu rekonstruieren. Der Kanal war zum Zeitpunkt des Zusammenstosses noch unbeleuchtet und dunkel. Nach ersten Angaben gibt es in dem Bereich keine Kameras, die die Kollision aufgezeichnet haben könnten. Der Fahrer des Wassertaxis soll den Ermittlern gesagt haben, er habe vor dem Aufprall kein anderes Boot wahrgenommen.

Die Carabinieri stellten das Wassertaxi sicher. Feuerwehrtaucher lokalisierten mit Unterstützung eines Hubschraubers das beschädigte, gesunkene Boot des Fischers. Es soll geborgen und anschliessend genauer untersucht werden. (sda/apa)

Auch interessant:

Indonesische Fähre in Seenot: Mehr als 120 Menschen weiter vermisst
Indonesische Fähre in Seenot: Mehr als 120 Menschen weiter vermisst
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
9/11 – die Terroranschläge vom 11. September 2001
1 / 52
9/11 – die Terroranschläge vom 11. September 2001

Es war der bisher schwerste Terroranschlag der Geschichte: Am 11. September 2001 entführten islamistische Terroristen vier Flugzeuge und steuerten sie in die Zwillingstürme des World Trade Centers und das Pentagon in den USA. Das vierte Flugzeug stürzte in Pennsylvania ab. Fast 3000 Menschen kamen ums Leben.
quelle: ap / chao soi cheong
Auf Facebook teilenAuf X teilen
15-Jähriger wird gerettet, nachdem er tagelang im Meer getrieben ist
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Zwei Tote in Russland nach ukrainischen Angriffen
Infolge eines ukrainischen Drohnenangriffs sind zwei Menschen in der russischen Teilrepublik Tatarstan getötet worden. Eine Drohne sei in einen Baum gestürzt, wodurch ein nahe stehendes Auto mit vier Insassen beschädigt worden sei, teilte der Bürgermeister der Stadt Nischnekamsk, Radmir Beljajew, bei Telegram mit. Zwei der Insassen seien ums Leben gekommen, die anderen beiden seien schwer verletzt worden.
Zur Story