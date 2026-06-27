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80 Jahre Vespa: Rom feiert Kultroller mit Parade

Vespa enthusiasts parade in front of the Colosseum during celebrations for the 80th anniversary of the Vespa scooter, in Rome, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) Italy Vespa 80th ...
Einige Besucher kamen in feierlicher Montur.Bild: keystone

80 Jahre Vespa: Rom feiert Kultroller mit Parade

27.06.2026, 16:1627.06.2026, 16:16

Mit einer grossen Vespa-Parade ist in Rom der 80. Geburtstag des italienischen Kult-Motorrollers gefeiert worden. Bei hochsommerlichen Temperaturen fuhren zahlreiche Fans aus aller Welt auf ihren Vespas durch die italienische Hauptstadt. Die Route führte unter anderem am Kolosseum und den Kaiserforen vorbei. Zu der Parade wurden Zehntausende Teilnehmer erwartet.

Vespa enthusiasts parade in front of the Colosseum during celebrations for the 80th anniversary of the Vespa scooter, in Rome, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) Italy Vespa 80th ...
Prominente Kulisse: das Kolosseum.Bild: keystone

Die mehrtägigen Feierlichkeiten zum Jubiläum der Vespa hatten bereits am Donnerstag begonnen. Im Norden Roms war dafür ein Vespa Village eingerichtet worden, in dem sich Fans und Mitglieder von Vespa-Clubs aus aller Welt trafen. Dort fanden Ausstellungen und Treffen der Teilnehmer statt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt

1946 rollten im Stammwerk des Herstellers Piaggio im toskanischen Pontedera die ersten Modelle vom Band. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Vespa als günstiges Fortbewegungsmittel für die breite Masse entwickelt. Sie entwickelte sich in den folgenden Jahrzehnten zu einem Kultfahrzeug. Seit Produktionsbeginn wurden laut Piaggio fast 20 Millionen Exemplare verkauft.

Vespa scooters are parked in front of the Vespa Village during celebrations for the 80th anniversary of the Vespa scooter in Rome, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) Italy Vespa ...
So schön sah der Parkplatz vor dem Vespa Village aus.Bild: keystone

Angemeldet für die Parade waren mehr als 60 Vespa-Clubs aus aller Welt. Auch deutsche Vespisti – so nennen sich Vespa-Liebhaber – sollten dabei sein. Etwa 600 bis 800 offiziell angemeldete Fans aus Deutschland hatten zuvor ihre Teilnahme bestätigt, auch zahlreiche Fans ohne Vespa wollten nach Rom reisen.

Audrey Hepburn flitzte auf der Vespa durch Rom

Für Italien gilt die Vespa als Nationalsymbol. Im Ausland ist der Zweiradroller auch sehr beliebt. Für viele gilt er als Inbegriff italienischen Lebensgefühls. Zur internationalen Bekanntheit verholfen hat auch das Kino: Im Film «Ein Herz und eine Krone» flitzten Audrey Hepburn und Gregory Peck 1953 auf der Vespa durch Rom. Auch in anderen Produktionen kam die Vespa später vor. (sda/dpa/jul)

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