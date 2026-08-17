Wanderer im italienischen Val Müstair vom Blitz erschlagen

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Auf der italienischen Seite des Piz Starlex im Val Müstair ist in der Nacht auf Montag ein Mann tot aufgefunden worden. Er könnte beim Abstieg vom Berg vom Blitz getroffen worden sein, wie italienische Nachrichtenagenturen berichten.

Das Opfer, das kurz vor Mitternacht in 2600 Metern Höhe gefunden wurde, ist ein Einwohner dieser an Graubünden angrenzenden Region. Er war seit Sonntag als vermisst gemeldet.

Der letzte Kontakt hatte gegen 13.00 Uhr stattgefunden, als er sich auf dem Gipfel des Berges befand und sich ein Gewitter näherte. Bei ihrer Ankunft konnten die Rettungskräfte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Auch in Sizilien kam ein US-amerikanischer Wanderer ums Leben, nachdem er auf dem Ätna vom Blitz getroffen worden war. Er befand sich laut der Zeitung «La Sicilia» mitten in einem heftigen Gewitter in einem gesperrten Bereich, als er vom Blitz getroffen wurde.

Das 30-jährige Opfer war bei Eintreffen der Rettungskräfte noch am Leben. Der Mann starb während des Transports ins Spital von Catania. Mit einer Höhe von über 3300 Metern ist der Ätna der höchste aktive Vulkan Europas und hat in den letzten 500'000 Jahren häufig ausgebrochen. Erst letzte Woche kam es erneut zu einem Ausbruch. (dab/sda/ans)