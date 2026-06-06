recht sonnig23°
DE | FR
burger
International
Leben

Tourismus in Rom: Auf diese zehn Dinge solltest du achten

epa12700237 A woman poses at the Trevi Fountain basin on the first day of paid admission in Rome, Italy, 02 February 2026. Starting 02 February, the city will charge tourists and non-residents two eur ...
Trevi-Brunnen in Rom: Vor allem rund um die beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Rom gibt es viele Touristenfallen.Bild: EPA ANSA

Touristenfallen in Rom: Diese zehn sind die schlimmsten

Im Urlaub erwartet dich nicht immer nur Sommer, Sonne und Entspannung. Auch in Rom gibt es einiges, worauf du achten solltest.
06.06.2026, 16:0906.06.2026, 16:09
Sandra Simonsen / t-online
Inhaltsverzeichnis
Finger weg von TouristenmenüsSehenswürdigkeiten besser vorab buchenPassende Kleidung für den VatikanVorsicht vor illegalen TaxiunternehmenWasser aus Brunnen trinkenTouristenfallen in Bars und RestaurantsÜberteuerte Kutschfahrt durch RomVorsicht, Taschendiebe!Falsche UnterschriftensammlerBetrüger tarnen sich als Polizisten
Ein Artikel von
t-online

Wer an Rom denkt, denkt an antike prächtige Bauwerke, den Vatikanstaat, aber auch an italienisches Lebensgefühl und leckere Spezialitäten vom Eis bis zur Pizza. Doch bei all den schönen Seiten eines Italienurlaubs solltest du auch diese zehn Tipps beachten, damit es nicht ungewollt teuer wird:

Finger weg von Touristenmenüs

Viele Restaurants – vor allem in der Nähe der beliebtesten römischen Sehenswürdigkeiten – haben ihre Chance erkannt und bieten spezielle Touristenmenüs an.

Doch auch wenn das verlockend klingt, solltest du dich lieber auf die Suche nach einem Restaurant abseits des Trubels machen, dort ist es meist deutlich günstiger und auch leckerer.

Vorsicht ist zudem geboten, wenn vor dem Restaurant jemand mit einer Speisekarte in der Hand ins Restaurant einlädt. In diesen Restaurants ist die Qualität oft schlecht und die Preise sind überteuert.

Outdoor seating and tables: new regulations approved Rome - Outdoor seating. The Capitoline Assembly approved the new regulation for the occupation of public land OSP for food and beverage services. B ...
Schön, aber oft teuer: Wer nicht zu viel ausgeben will, sollte im Zentrum Roms besonders gut auf Preisschilder achten.Bild: imago

Sehenswürdigkeiten besser vorab buchen

Kolosseum, Vatikan oder Forum Romanum sind weltbekannt und bei Touristen beliebt. Deshalb bietet es sich an, sich bereits vorab über Öffnungszeiten, Preise und Tickets zu informieren und Eintrittskarten online zu buchen. Denn vor allem vor den bekanntesten Sehenswürdigkeiten gibt es immer wieder illegale Ticketverkäufer, die Sie aus der Warteschlange locken, um überteuerte Eintrittskarten zu verkaufen.

Kolosseum, Snack-Stand, Rom
Kolosseum in Rom: Tickets für die grössten Sehenswürdigkeiten kauft man am besten vorab online.Bild: Flickr

Zudem sparst du mit einer Vorabbuchung viel Zeit, die du sonst in Warteschlangen verschwendest. Im schlimmsten Fall stehst du so lang an und kommst dann doch nicht mehr an die Reihe. Und: Häufig gibt es sogar Rabatte, wenn du online buchst.

Passende Kleidung für den Vatikan

Wie bei vielen anderen Gotteshäusern gibt es auch für den Petersdom und den gesamten Vatikanstaat eine Kleiderordnung, an die du dich besser halten solltest. Denn wer in zu freizügiger Kleidung anreist, wird im schlimmsten Fall gar nicht hineingelassen.

Das haben sich zudem viele fahrende Händler zunutze gemacht: Sie bieten überteuerte Kleidung für Touristen an, die nicht passend gekleidet sind.

Vorsicht vor illegalen Taxiunternehmen

Wie in vielen Touristenstädten gibt es auch in Rom Probleme mit illegalen Taxis. Die Fahrer verlangen häufig ein Vielfaches des normalen Taxipreises und werden schnell ungehalten, wenn man sich weigert die hohe Summe zu zahlen.

Achte daher immer darauf, dass du ein offizielles Taxiunternehmen buchst, und zahl am besten mit Kreditkarte. Im besten Fall aber erkundest du Rom zu Fuss oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Wasser aus Brunnen trinken

Überall an beliebten Plätzen in Rom gibt es kleine Getränkewagen und Souvenirstände mit Getränken, die teils zu horrenden Preisen verkauft werden. Gerade bei den hohen Temperaturen, die in Rom häufig im Sommer herrschen, sind viele Touristen dafür dankbar.

Allerdings sind die teuren Getränkewagen gar nicht notwendig: Überall in Rom gibt es kostenloses Trinkwasser an Brunnen. Sie benötigen also nur eine kleine Flasche oder ein Glas und können sich dort kostenlos erfrischen.

Touristenfallen in Bars und Restaurants

Auch Bars und Restaurants in Rom freuen sich über Touristen, nutzen deren Unwissenheit aber teilweise aus. Deshalb solltest du auf einige Dinge achten, bevor du etwas essen oder trinken gehst.

Customers enjoy drinks in the town of Castel Gandolfo, a historic summer retreat for popes about 30 kilometers southeast of Rome, where Pope Leo XIV will be spending a short period of rest, as seen We ...
Nicht nur Bars und Restaurants sondern auch Cafés sind ein fester Bestandteil des gastronomischen Angebots in Rom.Bild: keystone

In einer Bar ist es beispielsweise häufig so, dass Kaffee und Gebäck sehr günstig sind – allerdings nur, wenn es auch im Stehen an der Bar verzehrt wird. Setzt man sich hingegen an einen der Tische, kann der Preis deutlich steigen. Oft gibt es auch zwei Preislisten: «al banco» (an der Bar) und «al tavolo» (am Tisch).

Und auch im Restaurant wird es trickreich: Häufig wird Brot gereicht, das extra abgerechnet wird, obwohl es gar nicht bestellt wurde. Zudem gibt es in vielen Restaurants eine Servicepauschale, die im Menü zu finden ist. Als sogenannten «Servizio» zahlst du beispielsweise Bedienung und Besteck mit einem Aufschlag von 10 bis 20 Prozent.

Überteuerte Kutschfahrt durch Rom

Nicht nur Paare oder Kinder lassen sich von einer Kutschfahrt begeistern. Pferde sind beliebt, eine Kutsche steht für Romantik. Doch die Kutschfahrt durch Rom kann sehr schnell sehr teuer werden.

Rom, Italien - 13 März 2023: The street to St. Peter s Basilica in Rome in Italy full of tourists *** Die Straße zum Petersdom in Rom in Italien voller Touristen
Der Petersdom in Rom gilt als eines der bekanntesten Wahrzeichen der Welt.Bild: imago

Vor dem Pantheon beispielsweise warten meist zwei oder drei Kutschen auf Kunden, die dann jedoch für eine kleine Runde durch die Stadt zwischen 100 und 200 Euro zahlen müssen.

Vorsicht, Taschendiebe!

Überall in Rom solltest du auf deine Wertsachen achten, Taschendiebe gibt es vor allem dort, wo viele Menschen zusammenkommen. Besonders beliebt ist in Rom allerdings eine bestimmte Buslinie: Der Bus 64 zwischen dem Petersplatz und dem Bahnhof Termini gilt als «Taschendieb-Express».

An jeder Haltestelle drängen Fahrgäste in den Bus und es passiert leicht, dass im Gedränge etwas verloren geht.

Falsche Unterschriftensammler

Eigentlich ist die Masche schon recht alt und aus vielen Touristenstädten bekannt. Trotzdem gibt es auch in Rom immer noch vermeintliche «Unterschriftensammler». Meist tarnen sie sich als taubstumm und bitten um eine Unterschrift für eine scheinbar harmlose Petition.

Allerdings wird nach Unterschrift um eine Spende gebeten und manchmal arbeiten die Betrüger mit Taschendieben zusammen. Man sollte also keinesfalls dasPortemonnaie aus der Tasche holen und auch nichts unterschreiben.

Betrüger tarnen sich als Polizisten

Sie wirken zunächst wie echte Polizisten, doch in der Uniform steckt in Rom manchmal auch ein Betrüger: In der Regel tauchen die falschen Beamten zu zweit auf und fordern dich beispielsweise auf, für eine Sicherheitskontrolle die Taschen zu öffnen und beispielsweise Reisepass, Ausweis oder Bargeld vorzuzeigen.

So wollen die Betrüger entweder an Bargeld oder an persönliche Daten kommen. Du solltest daher niemals einer Kontrolle auf offener Strasse zustimmen. Biete an, dass Sie zur Kontrolle gern mit auf das nächste Polizeirevier kommen, dann sind die Betrüger entlarvt.

Mehr zum Thema:

Wegen Iran-Krieg: Diese Veränderungen sind im Schweizer Tourismus zu spüren
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Schweizer Tourismus
1 / 3
Schweizer Tourismus

Nach der Schweiz ist das wichtigste Land für den Schweizer Tourismus unser Nachbarland Deutschland.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wasserpistolen gegen Massentourismus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Bekannt für sein Duett mit Céline Dion: Soul-Sänger Peabo Bryson tot
Der US-amerikanische Soul-Sänger Peabo Bryson, unter anderem bekannt für sein Duett mit Céline Dion aus dem Disney-Film «Die Schöne und das Biest», ist nach übereinstimmenden Medienberichten tot. Wie der US-Sender CNN und der britische Sender BBC aus einer Mitteilung der Familie zitierten, starb er im Alter von 75 Jahren am Dienstagabend - «umgeben von der Liebe seiner Familie und seiner engsten Vertrauten». Seine Familie habe bestätigt, dass er in einem Krankenhaus an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben sei, berichtete die «New York Times».
Zur Story