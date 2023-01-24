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Dr. Dres Strandvilla steht zum Verkauf – deine für nur 20 Millionen!

Dr. Dre Strandvilla Malibu kalifornien 20 millionen 2023 https://weahomes.com/agents/agent/?id=167
Jap. Das grosse, da vorne. Ganz nett, oder?Bild: weahomes.com
Immo Bizarre

Wer möchte Dr. Dres Strandvilla kaufen? Kostet nur 20 Milliönchen

Der HipHop-Mogul verkauft gerade einige Objekte aus seinem umfangreichen Immobilienportfolio.
24.01.2023, 16:4311.08.2026, 13:35
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Am Strand von Malibu gelegen – also, wirklich aufm Strand – steht dieses 1993 gebaute, 3-stöckige Anwesen mit sechs Schlafzimmern und 7 Badezimmern auf insgesamt 820 m2 Wohnfläche. Der Besitzer: ein gewisser Andre Romell Young, … besser bekannt als Rapper und HipHop-Produzent Dr. Dre.

Dr. Dre Strandvilla Malibu kalifornien 20 millionen 2023 https://weahomes.com/agents/agent/?id=167
Bild: weahomes.com

Lage, Lage, Lage. Dennoch verabschiedet Dr. Dre sich von seinem über zwei Jahrzehnte lang genutzten Ferienhaus. Die Villa steht zum Verkauf.

Für 20 Millionen Dollar.

Dr. Dre Strandvilla Malibu kalifornien 20 millionen 2023 https://weahomes.com/agents/agent/?id=167
Bild: weahomes.com

Los! Hier geht's zur Verkaufsannonce.

Aber selbst wenn das Haus mit einem beträchtlichen Discount verkauft würde, darf Dre trotzdem einen beeindruckenden Gewinn erwarten. Erworben hatte er die Immobilie im Jahr 2000 für etwa 4,8 Millionen Dollar; in den 22 Jahren seither sind die Grundstückspreise in Malibu in die Höhe geschnellt.

Video: YouTube/Lam - The Real Estate Insider

Das Haus verfügt über raumhohe Fenster, einen grossen Innenhof, Garagen, Foyer, grössere Wohnzimmerbereiche mit Steinkamin, Glasschiebetüren, die sich zu einem Balkon am Strand öffnen, eine grosszügige Küche, ein mit Teppichboden ausgelegtes Hauptschlafzimmer (nochmals mit Kamin) mit Sitzecke und privatem Balkon, ein weiteres Schlafzimmer mit Sauna, ein Chefbüro, ein Aufnahmestudio, einen riesigen Fitnessraum und fünf Gästezimmer.

Es ist nicht das erste Mal, dass Dre versucht, diese Liegenschaft zu verkaufen. Vor einem Jahrzehnt war das Anwesen kurze Zeit zum Verkauf ausgeschrieben, mit Verkaufspreisen zwischen 11 und 12,5 Millionen Dollar. Es kam aber kein Verkauf zustande. Zuletzt wurde es von seiner Ex-Frau Nicole Young als Hauptwohnsitz benutzt.

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Dr. Dres Strandvilla? Macht 20 Millionen, bitte
quelle: weahomes.com / weahomes.com
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Im Dezember 2021 einigten sich Dre und Young auf eine Scheidungsvereinbarung. Angeblich soll er ihr eine Pauschalsumme von 100 Millionen Dollar bezahlt haben, behielt aber alle während seiner Ehe erworbenen Häuser für sich – darunter die hier gezeigte Villa in Malibu, zwei Villen in Calabasas im San Fernando Valley und ein 40-Millionen-Dollar-Anwesen in Brentwood in West Los Angeles, das er von Tom Brady und Gisele Bündchen gekauft hatte. Letzteres soll sein Wohnsitz bleiben.

Erst kürzlich hat der Rapper eine der Calabasas-Villen veräussert (dies nur Tage, nachdem er ein Geschäft abgeschlossen hatte, bei dem er ein Bündel von Musikeinkünften und Musikvermögenswerten an Universal Music und Shamrock Holdings für insgesamt 200 Millionen Dollar verkaufen konnte). Für 6 Millionen ging dieses schicke Anwesen im San Fernando Valley weg – gut 1 Million mehr als der Kaufpreis von 2018:

Calabasas Villa Dr. Dre 6 millionen celebrity rap hiphop https://weahomes.com/agents/agent/?id=167
Bild: weahomes.com

Sechs Schlafzimmer und sieben Bäder auf fast 880 m2 Quadratmetern Wohnfläche auf zwei Ebenen sowie eine Garage, die Platz für acht Fahrzeuge bietet.

Verkauft für 6 Millionen: Dr. Dres Villa in Calabasas CA

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Verkauft für 6 Millionen: Dr. Dres Villa in Calabasas CA
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Dr. Dres derzeitiges Nettovermögen wird laut Forbes auf 400 Millionen Dollar geschätzt.

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35 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Garp
24.01.2023 18:35registriert August 2018
Das Haus ist durch Stranderosion bedroht, das würde ich auch abstossen, wenn es mir gehören würde solange es noch Strand gibt 😄 und mir was Neues suchen.
532
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Pablo Erster-anderbar
24.01.2023 17:10registriert Mai 2022
phuu... Nachbarn sind wir etwas zu nahe, ansonsten hätte ich die Portokasse geplündert.
482
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FreddyKruger
24.01.2023 17:22registriert Juli 2021
Das beste dran: Charlie Harper als Nachbar.
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