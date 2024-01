Explosion in Beirut - mindestens ein Auto in Flammen

Menschen begutachten den Schaden. Bild: keystone

In der libanesischen Hauptstadt Beirut hat sich am Dienstagabend eine Explosion ereignet. Diese ereignete sich laut Polizeikreisen in einem südlichen Stadtteil, in dem die schiitische Hisbollah-Miliz besonders stark vertreten ist. Videos zeigten mindestens ein brennendes Auto nahe einer belebten Strasse. Auch Sirenen von Krankenwagen waren zu hören. Die Hintergründe der Explosion und ob es Tote oder Verletzte gab, blieb zunächst unklar. Über der Gegend stieg weisser Rauch auf. (sda/dpa)