Medien: Pelosi kommt nach Sturz in US-Klinik in Landstuhl

Die US-Politikerin Nancy Pelosi ist wegen einer Verletzung auf einer Auslandsreise Medienberichten zufolge in die US-Militärklinik in Landstuhl gebracht worden. Das US-Militär habe die frühere Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses von Luxemburg aus in das Landstuhl Regional Medical Center in Rheinland-Pfalz befördert, hiess es unter anderem beim Fernsehsender CNN unter Berufung auf einen Verteidigungsbeamten.

Nancy Pelosi verletzte sich bei einem Sturz in Deutschland. Bild: keystone

CNN und andere Medien berichteten, dass die 84-Jährige von einer Treppe gestürzt sei. Die Demokratin war mit einer Delegation des Kongresses in Luxemburg. Auch der US-Politiker Derrick Van Orden schrieb in einem Beitrag auf der Plattform X von einem Sturz. Er habe sich dabei in ihrer Nähe befunden.

Pelosis Büro machte zunächst keine Angaben zur Art der Verletzung. Sie werde in einem Krankenhaus in Luxemburg behandelt, hiess es anfangs in einer Mitteilung, und freue sich darauf, bald in die USA zurückzukehren.

Pelosi sitzt weiterhin als Abgeordnete im Repräsentantenhaus – sie gilt als eine der einflussreichsten Politikerinnen ihrer Partei. (dab/sda/dpa)