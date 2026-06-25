Zwei Erbeben erschüttern Venezuela: Bilder zeigen Ausmass der Zerstörung

Zwei Erdbeben erschüttern Venezuela: Bilder zeigen Ausmass der Zerstörung
Innnerhalb kürzester Zeit erschüttern gleich zwei sehr starke Erdbeben Venezuela. Bilder aus dem südamerikanischen Land zeigen das Ausmass der Zerstörung:
Einsatzkräfte suchen unter den Trümmern nach zahlreichen Verschütteten.
In der Hauptstadt Caracas stürzten Gebäude ein, wie im Fernsehen zu sehen war. Menschen flüchteten auf die Strasse.
Der Schulunterricht ist ausgesetzt, der Zugverkehr eingestellt. Auch der internationale Flughafen der Hauptstadt Caracas hat den Betrieb eingestellt.
Ersten Erkenntnissen zufolge sind mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen und rund 700 weitere verletzt worden.
Präsidentin Rodríguez sprach von einem «Vorfall mit schwerwiegenden Folgen» und rief den Notstand aus.
Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke der Erschütterungen mit 7,2 und 7,5 an.
(ome)