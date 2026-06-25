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Zwei Erbeben erschüttern Venezuela: Bilder zeigen Ausmass der Zerstörung

Zwei Erdbeben erschüttern Venezuela: Bilder zeigen Ausmass der Zerstörung

25.06.2026, 07:1025.06.2026, 07:28

Innnerhalb kürzester Zeit erschüttern gleich zwei sehr starke Erdbeben Venezuela. Bilder aus dem südamerikanischen Land zeigen das Ausmass der Zerstörung:

epaselect epa13062508 A damaged vehicle lies beneath rubble in Caracas, Venezuela, 24 June 2026. Two powerful earthquakes struck Venezuela, including a magnitude 7.5 earthquake, causing buildings to c ...
Bild: keystone

Einsatzkräfte suchen unter den Trümmern nach zahlreichen Verschütteten.

epaselect epa13062561 Emergency responders conduct rescue operations in Caracas, Venezuela, 24 June 2026. Two powerful earthquakes struck Venezuela, including a magnitude 7.5 earthquake, causing build ...
Bild: keystone

In der Hauptstadt Caracas stürzten Gebäude ein, wie im Fernsehen zu sehen war. Menschen flüchteten auf die Strasse.

A man holding a dog cries after an earthquake in Caracas, Venezuela, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Javier Campos) Venezuela Earthquake
Bild: keystone

Der Schulunterricht ist ausgesetzt, der Zugverkehr eingestellt. Auch der internationale Flughafen der Hauptstadt Caracas hat den Betrieb eingestellt.

epa13062507 A woman laments in Caracas, Venezuela, 24 June 2026. Two powerful earthquakes struck Venezuela, including a magnitude 7.5 earthquake, causing buildings to collapse as authorities assessed ...
Bild: keystone

Ersten Erkenntnissen zufolge sind mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen und rund 700 weitere verletzt worden.

Rescue workers search through the rubble after an earthquake in Caracas, Venezuela, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Javier Campos) Venezuela Earthquake
Bild: keystone

Präsidentin Rodríguez sprach von einem «Vorfall mit schwerwiegenden Folgen» und rief den Notstand aus.

epa13062570 A person looks at spilled groceries at a warehouse in Caracas, Venezuela, 24 June 2026. Two powerful earthquakes struck Venezuela, including a magnitude 7.5 earthquake, causing buildings t ...
Bild: keystone

Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke der Erschütterungen mit 7,2 und 7,5 an.

epaselect epa13062399 Members of the Fire Department rescue a person after two strong earthquakes struck the Venezuelan Caribbean; in Caracas, Venezuela, 24 June 2026. Two earthquakes, the first 7.2-m ...
Bild: keystone

(ome)

Mehr dazu:

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Mindestens 32 Tote und Hunderte Verletzte nach zwei starken Erdbeben in Venezuela
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quelle: priscila ribeiro/world press photo
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