Zwei Erbeben erschüttern Venezuela: Bilder zeigen Ausmass der Zerstörung

Zwei Erdbeben erschüttern Venezuela: Bilder zeigen Ausmass der Zerstörung

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Innnerhalb kürzester Zeit erschüttern gleich zwei sehr starke Erdbeben Venezuela. Bilder aus dem südamerikanischen Land zeigen das Ausmass der Zerstörung:

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Einsatzkräfte suchen unter den Trümmern nach zahlreichen Verschütteten.

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In der Hauptstadt Caracas stürzten Gebäude ein, wie im Fernsehen zu sehen war. Menschen flüchteten auf die Strasse.

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Der Schulunterricht ist ausgesetzt, der Zugverkehr eingestellt. Auch der internationale Flughafen der Hauptstadt Caracas hat den Betrieb eingestellt.

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Ersten Erkenntnissen zufolge sind mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen und rund 700 weitere verletzt worden.

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Präsidentin Rodríguez sprach von einem «Vorfall mit schwerwiegenden Folgen» und rief den Notstand aus.

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Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke der Erschütterungen mit 7,2 und 7,5 an.

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(ome)