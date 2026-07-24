Polizeirapport

39-jähriger Arbeiter stirbt nach Sturz von Chalet-Dach in Les Diablerets VD

Ein 39-jähriger Arbeiter ist am Donnerstagnachmittag im waadtländischen Les Diablerets von einem Chalet-Dach mehrere Meter in die Tiefe gestürzt.

Er starb noch am Unfallort, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Der Unfall ereignete sich gegen 15.00 Uhr. Der Mann war mit Dachdeckerarbeiten an dem Chalet beschäftigt, als er aus noch ungeklärten Gründen vom unteren Ende des Daches stürzte, wie es weiter hiess.

Seine Arbeitskollegen alarmierten die Rettungskräfte. Deren Wiederbelebungsversuche blieben jedoch erfolglos. Bei dem Verstorbenen handelte es sich um einen 39-jährigen französischen Staatsangehörigen, der in der Region wohnhaft war.

Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung, um die genaue Unfallursache zu klären. Die Ermittlungen werden von der Gendarmerie geführt. (sda)