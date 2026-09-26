Ätna rumort weiter: Flughafen Catania bleibt geschlossen

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Der Ätna auf Sizilien rumort wieder. Wegen einer Eruptionswolke, deren Höhe auf rund vier Kilometer geschätzt wird, blieb der Flughafen der sizilianischen Stadt Catania am Samstag geschlossen.

Bis 16 Uhr seien Landungen und Starts ausgesetzt, teilte die Betreibergesellschaft des Airports mit. Das Beobachtungszentrum für den Ätna gab eine rote Warnung für den Flugverkehr heraus. Das ist die höchste Stufe auf der vierstufigen Warnskala.

Immer wieder kommt es am Flughafen Catania zu Behinderungen, weil der Ätna rumort. Bild: keystone

Die Schliessung des Flughafens Catania verursachte erhebliche Probleme für Sizilien-Reisende. Viele Flüge wurden auf die Flughäfen Palermo und Comiso umgeleitet. Wegen der anhaltenden vulkanischen Aktivität des Ätnas war es im August zu einer längeren Unterbrechung des Flugverkehrs am Flughafen von Catania gekommen. Dies hatte tagelang für Behinderungen gesorgt. Auch vergangene Woche war der Flughafen Catania wegen des Ätnas zwei Tage lang geschlossen worden.

Derweil nimmt die politische Debatte über die Anfälligkeit des Flughafens Catania zu. Zivilschutzminister Nello Musumeci sagte kürzlich mit Blick auf die wiederkehrenden Probleme durch Vulkanasche: «Nicht der Ätna ist am falschen Ort, sondern der Flughafen.» Als früherer Präsident der Provinz Catania habe er bereits eine mögliche Verlagerung des Flughafens zwischen den Städten Catania und Enna vorgeschlagen. (sda/apa)