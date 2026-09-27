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Ätna-Aschewolke legt Flughafen auf Sizilien weiter lahm

epa13264473 Passengers wait at the departure terminal of Catania-Fontanarossa Airport following the suspension of flight operations in Catania, Sicily, Italy, 26 September 2026. Airport authorities ha ...
Passagiere warten am Flughafen Catania auf Sizilien auf ihre Ab- und Weiterflüge. Bild: keystone

Ätna-Aschewolke legt Flughafen auf Sizilien weiter lahm

27.09.2026, 14:0527.09.2026, 14:05

Wegen einer starken Vulkanasche-Emission des Ätna ist der Flughafen Catania auf Sizilien weiterhin für An- und Abflüge gesperrt. Das am Samstag ausgesprochene Verbot aller Starts und Landungen sei bis Mitternacht am Sonntag verlängert worden, teilte der Flughafen auf seiner Internetseite mit. Der Aeroporto di Catania-Fontanarossa musste in den vergangenen Monaten immer wieder wegen der Vulkanasche des Ätna geschlossen oder der Flugverkehr stark eingeschränkt werden.

Der Vulkan auf der italienischen Insel ist der aktivste Europas und stösst immer wieder Asche aus. Aus dem Nordostkrater tritt derzeit Asche aus, die vom Wind nach Süden getragen wird. Die Wolke reicht nach Angaben des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) vier Kilometer in den Himmel.

Für den Luftverkehr gilt aktuell wie bereits in der vergangenen Woche und auch im August erneut Warnstufe Rot. Das ist die höchste von vier Stufen. Der Flughafen Fontanarossa ist der grösste der Insel und der fünftgrösste Italiens.

Er wird auch von zahlreichen Ausländern genutzt, die auf Italiens grösster Mittelmeerinsel Urlaub machen wollen. Die Fluggesellschaften bringen ihre Passagiere bei einer Schliessung von Catania zu den anderen sizilianischen Flughäfen wie Palermo oder Comiso. (sda/dpa)

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