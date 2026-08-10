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Flug in Kanada gestrichen, weil sich Kind nicht angurten will

Kind will sich nicht angurten – Flug in Kanada gestrichen

10.08.2026, 08:3510.08.2026, 08:35

Ein Kind hat in Kanada den Start eines Passagierflugzeugs verhindert. Auf dem Weg zur Startbahn sei das Kind auf seinem Sitz aufgestanden und habe sich geweigert, den Sicherheitsgurt anzulegen, zitierten kanadische Medien am Samstag (Ortszeit) aus einer Mitteilung der Fluggesellschaft Porter Airlines. Alle Versuche der Besatzung sowie des begleitenden Elternteils, das Kind zum Anschnallen zu bewegen, seien erfolglos geblieben.

A Porter plane taxis at the airport in Ottawa, Sunday, March 30, 2025. (Adrian Wyld/The Canadian Press via AP) Canada Porter Airlines
Ein Flieger von Porter Airlines konnte wegen eines Kindes nicht abheben.Bild: keystone

Die Maschine sollte am vergangenen Donnerstagabend eigentlich von Victoria im Südwesten Kanadas nach Toronto fliegen. Aus Sicherheitsgründen sei sie schliesslich zum Terminal zurückgekehrt. Alle Passagiere hätten das Flugzeug verlassen müssen, hiess es in den Berichten. Bis das Kind und sein Elternteil von Bord gegangen seien und man ihr Gepäck aus dem Flugzeug geladen habe, sei es zu spät für einen erneuten Start gewesen.

Unter den Reisenden habe der Vorfall für Frust gesorgt, berichtete ein Passagier dem Sender CBC. Das Kind habe allerdings nicht trotzig oder ausser Kontrolle gewirkt, sondern grosse Angst gehabt. «Es hat sich immer wieder unter seinem Sitz versteckt», zitierte der Sender den Passagier. Ein Sprecher der Airline entschuldigte sich bei den Reisenden. Die übrigen Passagiere hätten am folgenden Nachmittag ihren Flug nach Toronto antreten können. (dab/sda/dpa)

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Dr no
10.08.2026 09:38registriert Mai 2018
ich wäre als Passagier durchgedreht.
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Alice36
10.08.2026 09:54registriert Juni 2017
Die richtige Schlagzeile sollte lauten:

Kind will sich nicht angurten – Familie am Flughafen stehen gelassen.

Sorry aber das Getue um die Goofen ist langsam krank.
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Outlook
10.08.2026 09:51registriert Februar 2022
Der Horror für die Eltern und die anderen Passagiere.
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