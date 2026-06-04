bedeckt, wenig Regen19°
DE | FR
burger
International
Luftfahrt

Lufthansa-Maschine knickt am Frankfurter Flughafen ein

Lufthansa-Maschine knickt am Frankfurter Flughafen ein – mehrere Verletzte

04.06.2026, 15:0704.06.2026, 16:13

Bei einem Unfall mit einer Lufthansa-Maschine am Frankfurter Flughafen sind mehrere Mitarbeiter der Fluglinie verletzt worden. Lufthansa bestätigte, dass es am Donnerstagmittag gegen 12.45 Uhr am Frankfurter Flughafen zu einem «Vorfall» kam. Betroffen sei eine Boeing 787-9 Dreamliner.

Bild
Bild: x.com

Zum Hergang sagte der Sprecher: «Auf einer Parkposition klappte unerwartet das Bugfahrwerk des Flugzeugs ein.» Das Flugzeug trug die Flugnummer LH450 und sollte nach Los Angeles fliegen. «Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich Crew- und Bodenmitarbeitende an Bord. Fluggäste waren noch nicht eingestiegen. »Mehrere Mitarbeitende wurden verletzt und werden derzeit medizinisch versorgt", teilte ein Sprecher der Airline mit.

Die genauen Umstände würden derzeit gemeinsam mit den zuständigen Stellen geprüft. Techniker und Hilfskräfte seien vor Ort. (sda/dpa)

Mehr Luftfahrt-News:

Ein Toter bei Drohnenangriff auf Flughafen von Kuwait – mehr als 60 Verletzte
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
22 Dinge (und Leute), die dir am Flughafen begegnen könnten
1 / 24
22 Dinge (und Leute), die dir am Flughafen begegnen könnten
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump vergleicht UFC-Pavillon beim Weissen Haus mit Eiffelturm – und will ihn vielleicht nie mehr abbauen
Video: extern
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Bergführer verschwand am Mount Everest und wurde für tot gehalten – nun ist er aufgetaucht
Ein Bergführer, der fast eine Woche lang am Mount Everest in Nepal vermisst worden war, ist am höchsten Berg der Welt lebend gefunden worden. Damit endete eine Suchaktion, die zuvor ernste Sorgen um sein Überleben hatte aufkommen lassen, wie Behördensprecher mitteilten.
Zur Story