Mohammed al-Sinwar ist laut Angaben der israelischen Armee am 13. Mai 2025 in einem Tunnel nahe des Europäischen Krankenhauses getötet worden. Bild: keystone

Leiche von Hamas-Führer Mohammed al-Sinwar laut Israels Armee identifiziert

Die Leiche des Hamas-Militärchefs Mohammed al-Sinwar ist nach Angaben der israelischen Armee identifiziert worden. Die sterblichen Überreste seien in einem unterirdischen Tunnel unter dem Europäischen Krankenhaus in Chan Junis im Süden des Gazastreifens gefunden worden, hiess es in einer Mitteilung.

Der Hamas-Anführer sei zusammen mit dem Kommandeur der Rafah-Brigade, Mohammed Sabaneh, bei einem Angriff am 13. Mai getötet worden. Sie hätten sich in einem unterirdischen Kommando- und Kontrollzentrum der islamistischen Hamas versteckt gehalten.

In dem Tunnel seien verschiedene Gegenstände gefunden worden, die den beiden Männern gehört hätten, hiess es in der Mitteilung der Armee ohne weitere Details. «Die Leichen weiterer Terroristen wurden während des Einsatzes entdeckt, ihre Identitäten werden gegenwärtig untersucht.»

Armee zeigt Journalisten Tunnel

Die Armee zeigte den unterirdischen Tunnel nun mehreren Journalisten, darunter auch ein Fotoreporter der Deutschen Presse-Agentur. Dieser beschrieb, der Tunnel habe sich in unmittelbarer Nähe zur Klinik sehr tief unter der Erde befunden. In einem Raum hätten viele Decken auf dem Boden gelegen, er sei offenbar als Schlafraum genutzt worden. Es habe starker Verwesungsgeruch in der Luft gehangen, auf dem Boden seien überall Würmer gewesen. Technische Ausrüstung oder Ähnliches sei nicht zu sehen gewesen.

Journalisten konnten den Tunnel besichtigen. Bild: keystone

Israel hat der Hamas immer wieder vorgeworfen, medizinische Einrichtungen für militärische Zwecke zu missbrauchen. Die Hamas hat dies stets dementiert.

Auch der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte zuletzt im Parlament gesagt, Mohammed al-Sinwar sei tot. Die Hamas hat dies bislang nicht bestätigt.

Es handelte sich dabei um den Bruder des einstigen, ebenfalls getöteten Hamas-Anführers Jihia al-Sinwar. Nachdem das israelische Militär den Hamas-Militärchef Mohammed Deif im vergangenen Jahr getötet hatte, wurde al-Sinwar zum neuen Chef des bewaffneten Hamas-Arms, der sogenannten Kassam-Brigaden. (sda/dpa)