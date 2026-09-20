Eine Zugstrecke entlang des Flusses in Borgo a Mozzano (Toskana). Bild: Universal Images Group Editorial

Zugreise in Italien: Diese 3 Fehler können dich teuer zu stehen kommen

Italien gilt als Paradies für Bahnreisende. Doch wer das System nicht kennt, zahlt schnell drauf oder gerät unnötig in Stress.

Dorothea Meadows / t-online

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Rom und Neapel liegen per Zug nur gut eine Stunde auseinander, Mailand und Florenz sind ebenfalls gut miteinander verbunden. Das dichte Streckennetz macht Italien zu einem der beliebtesten Länder für Bahnreisende in Europa. Dennoch tappen vor allem Reisende aus Deutschland regelmässig in Kosten- und Stressfallen. Darauf weist die deutsche Buchungsplattform für internationale Reiseverbindungen Omio hin.

Nach Erfahrung des Unternehmens entstehen die meisten Probleme nicht durch Verspätungen, sondern durch Unterschiede im System, etwa bei Ticketregeln, der Bahnsteigorganisation oder im Fall von Streiks.

Ticket nicht entwertet

Ein besonders häufiger Fehler betrifft Fahrten mit Regionalzügen, zum Beispiel auf der Strecke Florenz–Pisa mit dem «Regionale» der Bahngesellschaft Trenitalia. Eine einfache Fahrt kostet rund zehn Euro. Wer sein Ticket jedoch nicht korrekt entwertet, zahlt am Ende womöglich deutlich mehr.

Viele Tickets für Regionalzüge müssen in Italien vor Fahrtantritt entwertet werden. Das bedeutet: Reisende müssen das Papierticket vor dem Einsteigen in einen türkisgrünen Entwerter am Bahnsteig stecken. Das Gerät stempelt Datum und Uhrzeit auf die Fahrkarte. Ohne diesen Stempel gilt es bei einer Kontrolle als ungültig, selbst wenn es bezahlt wurde.

Die Folgen können teuer sein: Der Fahrpreis muss nachgezahlt werden, zusätzlich kann ein Bussgeld in Höhe des dreifachen Fahrpreises verlangt werden, mindestens werden jedoch 50 Euro fällig, so Omio. Digitale Tickets sind von dieser Regel ausgenommen. Sie entwerten sich automatisch zur geplanten Abfahrtszeit.

Für viele Deutsche wirkt diese Regel ungewohnt. Im deutschen Regionalverkehr haben die meisten Städte die Entwertungspflicht abgeschafft. Nur in wenigen Regionen, etwa in Teilen Berlins oder Wiesbadens, existiert der Stempelkasten noch.

Wissenswert Das italienische Streckennetz umfasst 16'800 Kilometer und wird von der italienischen Bahngesellschaft Trenitalia sowie seit 2012 vom Mitbewerber NTV (Nuovo Trasporto Viaggiatori) mit seiner Marke Italo genutzt. Das Schienennetz in Italien. Bild: Italia Rail

Sorge wegen nicht angezeigter Abfahrtsgleise

An grossen Bahnhöfen wie Milano Centrale, Roma Termini oder Napoli Centrale erfahren Reisende oft erst wenige Minuten vor der Abfahrt, von welchem Gleis der Zug fährt. Häufig sperrt das Personal die Bahnsteige bis kurz vor der Ankunft des Zuges. Wer das System nicht kennt, hält das Fehlen einer Gleisangabe schnell für einen Fehler. Es entsteht Hektik, manche befürchten, den Zug zu verpassen.

Dabei gilt: Solange Zugnummer, Zielort, Abfahrtszeit und Bahngesellschaft auf den Anzeigetafeln erscheinen, besteht meist kein Grund zur Sorge. Die späte Bekanntgabe des Bahnsteigs gehört in Italien zum normalen Ablauf. Wenn das Gleis angezeigt wird, beginnt in der Regel unmittelbar danach der Einstieg.

Der Bahnhof von Mailand: Reisende erfahren erst kurz vor der Abfahrt, auf welchem Gleis ihr Zug bereitsteht. Bild: image/Anadolu/Piero Cruciatti

Irrglaube, dass Streik kompletten Stillstand bedeutet

Auch in Italien kommt es regelmässig zu Bahnstreiks, sogenannten «Scioperi». Zuletzt kündigten die Gewerkschaften im Februar 2026 Arbeitsniederlegungen an. Die Streiks werden überwiegend mehrere Tage oder Wochen vorher bekannt gegeben.

Viele Reisende befürchten dann einen vollständigen Stillstand. Doch das trifft in der Regel nicht zu. In Italien schreibt das Gesetz eine Mindestversorgung vor. Das bedeutet: In bestimmten Zeitfenstern fahren ausgewählte Züge weiter. Die Zeitfenster liegen häufig in den Hauptverkehrszeiten am Morgen und am frühen Abend.

Reisende müssen sich allerdings auf volle Züge einstellen. Ein Sitzplatz ist an Streiktagen nicht garantiert. Wer unterwegs ist, sollte frühzeitig am Bahnhof erscheinen und zusätzliche Zeit einplanen.

Wo gibt es verlässliche Informationen?

Die zuverlässigsten Hinweise liefern die betroffenen Bahngesellschaften selbst. Sie veröffentlichen aktuelle Informationen auf ihren Webseiten und in ihren Apps, oft auch auf Englisch. Die Regierung führt ausserdem online einen Streikkalender. Am Streiktag geben Anzeigetafeln und Durchsagen am Bahnhof die schnellsten Updates. Auch Servicepersonal vor Ort weiss, welche Züge trotz Streiks fahren.