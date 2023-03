People-News

Prinzessin Lilibet wurde heimlich getauft – ohne die Königsfamilie

Fast zwei Jahre nach der Geburt fand die Taufe von Tochter Lilibet statt. Die Royal Family soll trotz Einladung nicht anwesend gewesen sein.

Am 4. Juni 2021 wurde die Tochter von Prinz Harry und Herzogin Meghan geboren. Die kleine Lilibet kam in Los Angeles zur Welt. Seitdem fragen sich die Royal-Fans, wann und wo das Mädchen getauft wird. So wurde zum Beispiel vermutet, dass die Taufe auf Schloss Windsor stattfinden könnte. Davon soll Prinz William jedoch nicht begeistert gewesen sein.

Seit der Geburt sind mittlerweile fast zwei Jahre vergangen. Noch immer galt die Taufe als eines der heiss spekuliertesten Themen im britischen Königshaus. Doch damit darf nun Schluss sein. Denn die Taufe ist durch, wie Prinz Harry und Herzogin Meghan nun über einen Sprecher bekannt gaben. «Ich kann bestätigen, dass Prinzessin Lilibet Diana am Freitag, den 3. März, vom Erzbischof von Los Angeles, John Taylor, getauft wurde», teilte ein Vertreter des Paares am Mittwoch mit.

Viel mehr ist über die Taufe nicht bekannt. Wie eine Quelle dem «People»-Magazin sagte, sollen König Charles III., seine Frau Camilla, Prinz William und Prinzessin Kate nicht an der Zeremonie teilgenommen haben, obwohl sie von Harry und Meghan eingeladen worden waren. Offizielle Termine im Namen der Krone hatte die Royal Family am 3. März jedenfalls nicht.

Die britische Nachrichtenagentur PA wies darauf hin, dass es das erste Mal sei, dass die Enkelin von König Charles III. als Prinzessin bezeichnet wurde. Lilibet wurde in dem Moment Prinzessin, als Charles III. am 8. September 2022 mit dem Tod von Königin Elizabeth II. neuer britischer Monarch wurde.

Auf der Internetseite des Palasts wird sie allerdings offiziell noch als «Miss Lilibet Mountbatten-Windsor» geführt. In der Thronfolge rangiert das Mädchen, das nach dem familieninternen Spitznamen seiner Urgrossmutter Elizabeth benannt ist, auf Platz sieben.

Lilibet ist nicht das einzige Kind von Prinz Harry und Herzogin Meghan. Ihr Sohn Archie kam im Mai 2019 zur Welt, ein Jahr nach der Traumhochzeit auf Schloss Windsor. Dort wurde Archie zwei Monate nach seiner Geburt getauft. Die Taufe fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die 25 geladenen Gäste kamen damals durch einen Hintereingang.

