Drogen, Jungfäulichkeit, Meghans Sex-Szenen: Das ist der heisse Scheiss aus Harrys Buch

Dass das Verhältnis der beiden Brüder nicht mehr so rosig wie zu der Pre-Meghan-Ära ist, war schon lange klar. Aber dass auch physische Gewalt im Spiel war, ist neu. So beschreibt Harry, wie Kronprinz William ihn nach einem Streit «am Kragen packte und zu Boden warf».

Auch Harrys Vergangenheit als Soldat der britischen Armee wird nicht ausgelassen. Er geht im Buch auch auf «seine Zahl», also die Anzahl Menschen, die er persönlich getötet hat, ein: 25. «Das war nichts, was mich zufrieden gemacht hat, aber auch nichts, wofür ich mich geschämt habe.»

«Neben dem WC stand ein runden Kübel, so einer mit einem Pedal. Ich starrte ihn an, er starrte zurück, und daraus wurde... ein Kopf!»

Die Engländer haben so ein Sprichwort: «Curiosity killed the cat», zu deutsch «Neugier ist der Katze Tod». Hier dürfte das wohl zutreffen, denn harry hat zugegeben, dass er Meghans Sex-Szenen aus dem Anwalts-Drama «Suits» angeschaut und es danach bereut zu haben.

In einem Feld hinter einem Pub. So schreibt « independent.co », dass Harry die Dame als «Pferdefreundin» beschreibt, die ihn wie einen Jungen Hengst behandelt habe. Er bereue, dass das ganze dort stattgefunden habe:

Harrys Biografie «Spare» sollte eigentlich erst am 10. Januar veröffentlicht werden. Doch anders als bei der berühmten Schlacht bei Trafalgar waren es nun die Spanier, die dem Briten eins auswischten: ein spanischer Verleger publizierte das Buch bereits am 5. Januar. Halb so wild, dann kommen die Details halt ein bisschen früher. Hier eine Liste mit dem «spicy stuff» von dem wir bereits wissen:

