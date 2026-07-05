Hunzikers Tochter Aurora hat Ja gesagt: Der Bräutigam heisst Goffredo Cerza. Bild: www.imago-images.de

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Aurora Ramazzotti zeigt ihren Brautlook – und eine Überraschung

Michelle Hunzikers Tochter Aurora Ramazzotti hat eine Luxushochzeit auf Sizilien gefeiert. Dazu gehörte auch ein Moment, mit dem sie ihren Ehemann überrumpelte.

Steven Sowa / t-online

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Michelle Hunziker hatte im Vorfeld bereits angekündigt, dass die Vermählung ihrer Tochter zu einem Spektakel wird: «Es wird eine dreitägige Hochzeit sein. Wenn wir eine Party schmeissen, dann richtig», sagte die Moderatorin bei Instagram und prophezeite: «Ich werde wahrscheinlich sehr viel weinen. Deshalb wasserfestes Make-up.»

So kam es dann auch. Der Bürgermeister Giovanni Mario Salvino Burtone, der die Trauung vollzog, berichtet der «Bild»: «Diejenige, die vor Rührung die meisten Tränen vergoss, war zweifellos Michelle Hunziker.»

Hingucker-Look von Aurora Ramazzotti

Seit der Nacht auf Sonntag ist auch klar, in welchem Look Aurora Ramazzotti ihre Traumhochzeit feierte. Sie wählte ein schulterfreies Brautkleid mit Ausschnitt und tiefem Beinschlitz, einem taillierten Schnitt und edlem, floralem Muster im Brust-, Schulter- und Saumbereich. Bilder davon zeigten sowohl Aurora als auch ihr Ehemann Goffredo Cerza auf ihren Instagram-Accounts.

Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza: Das Paar hat sich auf Sizilien das Jawort gegeben. Bild: instagram/therealauroragram

Das Paar gab sich bei einer symbolischen Trauung auf dem luxuriösen Schloss Xirumi Serravalle am Samstagabend vor rund 250 Gästen erneut das Jawort. Die historische Residenz auf Sizilien besticht mit einem Prachtbau, Orangen- und Zitronenhainen und einem Innenhof aus dem 16. Jahrhundert, der viel Platz für Party- oder Catering-Vorlieben bietet.

An diesem Abend kam Michelle Hunziker in einem mintgrünen Kleid zur Party. Ihre Haare hatte sich Hunziker raffiniert zu einem Dutt flechten lassen, ihr Look war schulterfrei und wurde von edlem Schmuck komplettiert. Auf den Bildern und Kurzclips, die Hunziker auf Instagram teilte, wirkt die Moderatorin wie eine stolze, glückliche Mutter, die sich über das Eheglück ihrer Tochter freut.

Michelle Hunziker: Die 49-Jährige voller Stolz bei der Hochzeit ihrer Tochter. Bild: instagram/michellehunziker

Mit einer Sache rechnete allerdings auch Michelle Hunziker nicht. Denn Aurora Ramazzotti, die aus der Ehe Hunzikers mit dem italienischen Schmusesänger Eros Ramazzotti stammt, hatte sich eine Überraschung für ihre Hochzeit überlegt: Die 29-Jährige präsentierte an ihrem grossen Abend eigene Musik vor der Hochzeitsgesellschaft.

So präsentiert sich die Ramazzotti-Tochter jetzt als Sängerin. (Quelle: spotify.com/auroraramazzotti) Bild: spotify.com/auroraramazzotti

Eine musikalische Ramazzotti-Überraschung

Auch ihr Ehemann Goffredo Cerza wirkt überrumpelt: Ein Video zeigt, wie Aurora Ramazzotti eine Spotify-Playlist vor ihrem Bräutigam und den Gästen ankündigt – und der 30-Jährige ungläubig nach dem Handy greift und prüft, was es mit den Liedern auf sich hat. Tatsächlich finden sich bei Spotify fünf neue Songs, hochgeladen am 5. Juli 2026, von einer gewissen Aurora Ramazzotti. Alle Lieder singt die Hunziker-Tochter auf Italienisch.

Eigentlich hat die 29-Jährige bisher keine eigene Gesangskarriere. Die Tochter von Eros Ramazzotti arbeitet hauptsächlich als Moderatorin und Influencerin. Gelegentlich stand sie für Überraschungs-Duette mit ihrem Vater auf der Bühne – aber wer weiss: Womöglich ändert sich das ja nun schon bald mit ihrem neuen Lebensabschnitt …