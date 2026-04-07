Schweizer Promis feiern den Frühling (und wir den People-Journalismus;-)

Simone Meier Folge mir

Mehr «Leben»

Ausgerechnet am Ostersonntag verkündete Marc Walder, der CEO des Medienhauses Ringier, in der «NZZ am Sonntag» keine Auferstehung, sondern ein Massensterben in der Schweizer Medienszene. Zu dessen Opfern, da ist er sich sicher, werde auch das beliebte People-Medium, die «Schweizer Illustrierte» (Ringier), gehören. Und dies, nachdem bereits das beliebte People-Medium «G&G» (SRF) eingeschläfert wurde. Leute, wir übernehmen. So süss, wie's nur irgendwie geht. Es folgt: eine Ladung helvetischer Happy People. Beziehungsweise ein Spaziergang durch die mit Häsli und Blüemli garnierten Fotoalben unserer Stars.

Luca Hänni

Nur weniges ist hierzulande so menschenfreundlich wie ... Fondue im Freien! Keine Käseschwaden schwadern genüsslich in Richtung Sofa und andere Heimtextilien. Fantastisch gedacht und gewiss auch fein umgesetzt von Luca Hänni, der ja neuerdings nicht nur DSDS-Star, sondern auch Filmstar («Ewigi Liebi») ist.

Francine Jordi

Es war ja klar, dass Francine Jordi mit ihrem untrüglichen Gespür fürs Herzige – wem ihr Duett «Träne» mit Florian Ast keine selbige ins Auge treibt, muss dringend seinen Tränenkanal putzen – in dieser Runde spitzenmässig abschneiden würde. Letztes Jahr hatte sie allerdings noch überzeugend selbstgefärbt wirkende Eier präsentiert, heuer sind wir uns da nicht so sicher, lassen uns aber gern eines Besseren belehren. Und dann hatte auch noch ihr Hündchen Liseli Geburtstag! Happy Birthday, Liseli!

Marco Odermatt

Tja. Die einen gehen in die erblühende Natur oder machen sich ihr Zuhause schön – Marco Odermatt sitzt lieber in einer grauen Ecke und meditiert über seinen Trophäen. Oder: Die einen lieben Narzissen, die anderen sind Narzissten. Nein, Quatsch, eine imposante Tischdeko ist das natürlich schon, Respect.

Christa Rigozzi

Die «Kameliendame» ist ein französischer Skandalroman aus dem 19. Jahrhundert über eine schwindsüchtige Prostituierte, die sich mit Kamelien schmückt, stirbt und von einem trauernden Liebhaber wieder aus dem Grab geholt wird. Danach ist er endlich geheilt. Das Kamelienfest von Locarno ist das pure Gegenteil davon, eine grossartige, schwülstige Frühlingsverschwendung (okay, das Thema Vergänglichkeit ist auch hier leider gross, die fleischigen Blumen werden nach kurzer Zeit welk). Christa Rigozzi hat sich ganz in den Dienst der Tessiner Blumenpracht gestellt, schön von ihr.

Michael von der Heide

Bei Michael von der Heide wird eine ganze Landschaft zum Natur-Bouquet. Dazu ein Bienenhaus und eine Heuschnupfen-Birke, mehr Authentizität (auch wenn sich mittlerweile niemand mehr um die richtige Aussprache schert und nur noch von «Authizität» spricht, besonders gerne in «Germany's Next Topmodel») geht wirklich, wirklich nicht.

Lo & Leduc

Ach, die armen Buben! Verbrachten das Osterwochenende im Übungskeller! Aber falls einer von ihnen unter Heuschnupfen leiden sollte, war das gewiss schlau so. Und uns wird's irgendwann zugutekommen, das neue Album ist da und die neue Tour geht los und als Zugabe werden sie gewiss auch den Kracher «079» mal wieder spielen.

DJ Bobo

Auch nicht besser geht's DJ Bobo, dem seit Jahrzehnten berühmtesten Aargauer der Welt. Auch er stand dieser Tage frühlingsberaubt auf der Probebühne, neue Show, neue Tour, neues Abenteuer.

Michelle Hunziker

Und auch sie muss gerade hart arbeiten. Hart? Was schreibt sie da? «Dieses Lächeln gehört nicht nur mir: Es ist die ganze Energie einer Pizza, die mit uns singt.» Mmmmhhh ... Neeiiin! Es heisst nicht Pizza, es heisst Piazza ... Und die mit Menschen gefüllte Piazza liegt in Ferrera, wo Michelle Hunziker gerade mit Hunderten (oder Tausenden?) von gutgelaunten italienischen Menschen Karaoke singt.

Elif Oskan

Unsere auch im ausländischen Fernsehen («The Taste», «Kitchen Impossible») heissgeliebte Zürcher Starköchin Elif Oskan (leider nicht im Bild) hatte die allerherzigste Idee für einen Osterbrunch: Sie liess ihren Vater (im Bild) im Restaurant Gül ans Werk. Inklusive Lämmlein.

Ines de Ramon & Brad Pitt

Logischerweise kommt nur die eine Hälfte dieses Paares aus der Schweiz, nämlich die Genfer Schmuckunternehmerin Ines de Ramon. Mit ihrem nicht ganz unbekannten und gelegentlich sehr schmucken Boyfriend Brad Pitt verputzte sie neulich im frühlingshaften Brüssel die eine oder andere Pizza (auf einer Piazza?).

Nelio Biedermann

Unser blutjunger Literatur-Megastar tourt und tourt und tourt (und wo ist eigentlich die Freundin?) seit gefühlt 371 Jahren, jetzt ist sein Familienroman «Lázár» auf Englisch erschienen, Dua Lipa und Patti Smith («‹Lázár› ist ein exquisites und meisterhaftes Zeugnis dafür, dass ein begabter junger Schriftsteller unter uns weilt», sagt Smith) finden ihn super, da kann Nelio gerade noch einmal 542 Jahre touren. Wenn man sich durch sein soeben erstelltes Mini-Album blättert, sieht man da auch englische Parkanlagen in bloom und grotesk schöne englische Architektur und eigentlich könnte man doch mal wieder «Downton Abbey» schauen, oder nicht?

Nik Hartmann

Eigentlich fragten wir uns an dieser Stelle: Was macht eigentlich Nemo, wo doch bald der nächste ESC ansteht? Die Antwort lautet leider: Nemo macht Pause. Dafür gibt es diesen sehr süssen Osterhasen von unserem zertifizierten nationalen Wanderwunder oder Wunderwanderer Nik Hartmann. Mit Natur kennt er sich aus. Und damit, wie man anderen einen Happy Day bereitet. Zum Beispiel mit einem solchen Häschen.

Florian Ast

Eigentlich wollten wir hier ein superb inszeniertes Frühlingsbild mit unserem international gefragten Filmstar Luna Wedler bringen, doch das gibt's nicht. Deshalb kommen wir auf Flöru Ast (siehe auch > «Francine Jordi» > «Träne») zurück. Auch er hat sich für ein Bunny entschieden, aber entweder ist es eins mit Duracell-Batterien oder ein KI-betriebenes. Herzig ist es so oder so.

Oliver Baroni

Wer wissen will, wie man am besten trinkt (wie James Bond), isst (eher nicht wie James Bond) und überhaupt so richtig gut und hedonistisch lebt, ist bei ihm richtig. Er weiss ALLES. Klar, dass Autos da auch dazugehören. Und wie man sie parkiert. Egal, was draussen gerade los ist. Frühling wird es immer wieder. Doch so ein Auto ist endlich.