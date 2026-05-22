Castings beginnen: Das muss der neue James Bond mitbringen

Aaron Pierre wird als einer von vielen Namen genannt, welche die Rolle des James Bond übernehmen könnten. Bild: keystone

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James Bond Castings beginnen: Diese Namen werden genannt

Die Suche nach dem nächsten James Bond läuft offiziell. Nach Daniel Craig beginnt für die Kultreihe eine neue Ära – und die Erwartungen an den neuen 007 sind riesig.

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Amazon MGM Studios hat vergangene Woche bestätigt, dass die Suche nach dem neuen Bond-Darsteller begonnen hat. Mit Denis Villeneuve als Regisseur und Steven Knight als Drehbuchautor steht das Kreativteam bereits fest. Nun richtet sich der Fokus auf die entscheidende Frage: Wer soll künftig die berühmteste Geheimagentenrolle der Filmgeschichte übernehmen?

Bond-Experten nennen dabei mehrere Eigenschaften, die der neue 007 unbedingt mitbringen müsse.

Britisch (oder zumindest fast)

James Bond gilt als britische Kultfigur – daran dürfte sich auch unter Amazon kaum etwas ändern. Zwar gab es mit dem Australier George Lazenby und dem Iren Pierce Brosnan bereits nicht-englische Bonds, doch ein Amerikaner scheint für viele weiterhin ausgeschlossen.

Der australische Schauspieler Jacob Elordi gilt dennoch als möglicher Kandidat. Entscheidend sei weniger die Herkunft als vielmehr die Fähigkeit, den Stil und das Auftreten eines britischen Gentleman glaubwürdig zu verkörpern.

Jacob Elordi ist Australier – kann aber einen sehr überzeugenden britischen Akzent der Oberschicht nachahmen. Bild: keystone

Selbst Austin Butler soll eine Bond-Rolle bereits ausgeschlossen haben – ein amerikanischer Bond sei «sakrilegisch».

«Der Grund, warum Bond international so beliebt ist, liegt gerade darin, dass er kein Amerikaner ist.» Austin Butler

Der US-Amerikaner Austin Butler will nicht der neue James Bond werden. Bild: keystone

Jünger

Viele Beobachter rechnen damit, dass der nächste Bond deutlich jünger wird als seine Vorgänger. Amazon wolle die Figur langfristig aufbauen und gezielt auch jüngere Zuschauer ansprechen.

Diskutiert werden deshalb vor allem Schauspieler unter 30 Jahren. Namen wie Idris Elba oder Tom Hardy gelten dagegen mittlerweile als zu alt für eine Rolle, die oft über viele Filme hinweg gespielt wird.

«James Bond zu sein, ist mehr als nur vier oder fünf Filme. Es ist eine lebenslange Verpflichtung, und man bleibt für immer ein Botschafter der Filmreihe. Brosnan hat seinen Smoking vor 25 Jahren an den Nagel gehängt, doch Bond kommt in jedem Interview immer noch zur Sprache.» Matthew Field

Als mögliche Kandidaten werden unter anderem Louis Partridge, Harris Dickinson oder David Jonsson genannt.

David Jonsson hat in Filmen wie «Rye Lane» (2023) und «Wasteman» (2025) überzeugt – und könnte ein ernstzunehmender Anwärter sein. Bild: keystone

Nicht zu berühmt

Traditionell wurde Bond selten mit absoluten Megastars besetzt. Die Produzenten wollten stets verhindern, dass die Persönlichkeit des Schauspielers die Figur überstrahlt.

Auch diesmal könnte deshalb ein eher unbekannter Name das Rennen machen. Laut Branchenberichten soll unter anderem der britische Theaterdarsteller Tom Francis vorgesprochen haben.

Tom Francis, der vor allem für seine Bühnenrolle in «Sunset Boulevard» bekannt ist, war der erste Name, der aus der neuen Castingrunde hervorging Bild: keystone

Sehr bekannte Stars wie Henry Cavill, Tom Holland oder Robert Pattinson könnten genau deshalb eher schlechte Karten haben.

Charmant und witzig

Nach den oft düsteren und ernsten Bond-Filmen mit Daniel Craig könnte die Reihe nun wieder etwas leichter und humorvoller werden.

Experten erwarten, dass der neue Bond mehr Charme und Lockerheit ausstrahlen soll. Als möglicher Kandidat gilt dabei etwa Aaron Taylor-Johnson, der bereits in Actionfilmen mit einer selbstironischen Note überzeugte.

Aaron Taylor-Johnson gilt schon seit einiger Zeit als Favorit – und würde über den nötigen Charme verfügen. Bild: keystone

Auch Callum Turner wird immer wieder genannt.

Callum Turner ist seit 2024 ist Turner mit der britischen Sängerin Dua Lipa verlobt. Bild: keystone

Brutal

Trotz aller Eleganz bleibt Bond vor allem eines: ein gefährlicher Killer. Diese Mischung aus Charme und Härte mache die Figur seit Jahrzehnten aus.

Spätestens seit Daniel Craig wird auch körperliche Präsenz immer wichtiger. Der neue Bond müsse glaubwürdig kämpfen und Gewalt ausstrahlen können.

Neben Aaron Taylor-Johnson wird deshalb auch Aaron Pierre gehandelt. Der Schauspieler trainiert unter anderem Brazilian Jiu-Jitsu und gilt als physisch besonders überzeugend.

Der aufstrebende Star Aaron Pierre hat Erfahrung im Action-Genre – was ihm einen Vorteil verschaffen könnte. Bild: keystone

Die wichtigste Frage bleibt offen

Die Suche nach einem neuen Darsteller ist jedoch nur ein Teil der Herausforderung. Viele Experten sehen die grössere Aufgabe darin, James Bond überhaupt neu zu definieren.

Denn in einer digitalen Welt voller Überwachung, Social Media und Cyberkrieg stellt sich zunehmend die Frage: Welche Rolle hat ein klassischer Geheimagent heute überhaupt noch?

Genau darauf müsse die neue Bond-Ära eine überzeugende Antwort finden. (mke)