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Haben Dua Lipa und Callum Turner schon geheiratet?

Dua Lipa, left, and Callum Turner arrive at the Vanity Fair Oscar Party on Sunday, March 15, 2026, at the Los Angeles County Museum of Art in Los Angeles. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) Dua Lipa ...
Haben sich offenbar schon das Ja-Wort gegeben: Dua Lipa und Callum Turner.Bild: keystone
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Haben Dua Lipa und Callum Turner schon geheiratet?

31.05.2026, 19:4831.05.2026, 19:48

Popstar Dua Lipa und ihr Freund Callum Turner haben sich laut britischen Medienberichten schon in London das Jawort gegeben. Wie die Zeitung «The Sun» berichtete, sollen die 30-jährige Sängerin und der 36-jährige Schauspieler in einer kleinen Zeremonie «mit engen Freunden und Familie» in der Old Marylebone Town Hall geheiratet haben.

Auf Bildern der Zeitung, die das Paar am Tag der Trauung zeigen sollen, trägt Dua Lipa einen weissen Hut, einen Blazer, Kleid und High Heels, während Turner («Phantastische Tierwesen») im dunklen Anzug, blauen Hemd und mit Krawatte zu sehen ist. Die beiden sind seit Januar 2024 ein Paar. Im vergangenen Sommer hatte die Musikerin («Don't Start Now», «Houdini») in einem Interview mit der britischen Vogue die Verlobung bestätigt.

Intime Trauung als Auftakt einer Mega-Hochzeit auf Sizilien?

Italienische Medien hatten zuletzt über Pläne einer mehrtägigen Hochzeitsfeier in der kommenden Woche auf Sizilien berichtet. Als zentrale Veranstaltungsorte werden die historische Villa Valguarnera in Bagheria sowie das Luxushotel Villa Igiea in Palermo genannt. Über Einzelheiten der Feiern werde strenges Stillschweigen gewahrt, berichteten italienische Medien. Angeblich wurden sogar Vertraulichkeitsvereinbarungen mit an der Organisation Beteiligten abgeschlossen. Erwartet werden laut Medien viele internationale Gäste aus der Musik-, Film- und Modebranche, darunter Elton John.

Auch laut «The Sun» soll die intime Trauung in London nur der Auftakt für die riesige, luxuriöse Hochzeitsparty auf Sizilien sein. Der Zeitung zufolge sollen dort unter anderem die Sängerinnen Charli xcx und Tove Lo auf der Gästeliste stehen. (sda/dpa)

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