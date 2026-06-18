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Daveigh Chase: Ex-Kinderstar aus The Ring ist tot

Ex-Kinderstar Daveigh Chase mit 35 Jahren gestorben

18.06.2026, 08:0218.06.2026, 08:02

Schauspielerin Daveigh Chase ist im Alter von nur 35 Jahren gestorben. Dies vermeldet TMZ. Gemäss Roy Hernandez, dem Freund von Chase, war sie an einer Meningitis erkrankt. Diese führte zu einer Sepsis und schliesslich zu einem Organversagen. TMZ schreibt, Chase sei schon Anfang Juni in ein Krankenhaus in Los Angeles eingeliefert worden.

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Daveigh Chase im Jahr 2013.Bild: www.imago-images.de

Schon in jungen Jahren erlangte Daveigh Chase Bekanntheit. Vor allem Fans von Horrorfilmen dürfte sie ein Begriff sein: Die US-Amerikanerin verkörperte in «The Ring» die Rolle vom unheimlichen Geistermädchen Samara Morgan. Dafür wurde sie bei den MTV Movie Awards 2003 als bester Bösewicht ausgezeichnet.

Daveigh Chase Characters: Samara Morgan Film: The Ring USA/JP 2002 Director: Gore Verbinski 02 October 2002 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: MaryxEvansxAFxArchivexDreamworks 12632906 editori ...
Daveigh Chase als Samara Morgan.Bild: imago

Kinder der 1990er und 2000er dürften Daveigh Chase hingegen vor allem wegen ihrer Stimme kennen: 2002 vertonte sie Lilo Pelekai im Zeichentrickfilm-Klassiker «Lilo & Stitch». Ein Jahr zuvor war sie schon im japanischen Animationsfilm «Chihiros Reise ins Zauberland» zu hören.

Lilo &amp; Stitch
Daveigh Chase gab Lilo (links) ihre Stimme.Bild: buena vista

Auch als Teenagerin und junge Erwachsene war Chase regelmässig im TV zu sehen. Von 2006 bis 2011 spielte sie etwa bei der HBO-Serie «Big Love» mit, in welcher sie die manipulative Rhonda Volmer verkörperte. 2016 beendete sie im Alter von nur 26 Jahren ihre Schauspielkarriere. In den folgenden Jahren kam sie mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt, etwa wegen Drogenbesitzes.

Nach ihrem Tod hat das Umfeld von Daveigh Chase nun eine GoFundMe-Spendenkampagne gestartet. Darin ist von einer schwierigen Kindheit des ehemaligen Stars die Rede. Unter anderem soll sie immer wieder gemobbt worden sein und unter einem Zerwürfnis mit ihrer Familie gelitten haben. (dab)

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