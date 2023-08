Symbolbild. Bild: dr

Polizeirapport

Zwei 21-jährige Schweizerinnen sterben bei Verkehrsunfall in Frankreich

Am Montag fuhr ein Autofahrer in der Nähe von Bordeaux in das Fahrzeug von drei Schweizerinnen. Zwei von ihnen starben bei dem Unfall.

Am Montag, 14. August, kam es auf einer Landstrasse in der Region Gironde, etwa 30 km von Bordeaux entfernt, zu einem tragischen Unfall. Die Tageszeitung Sud Ouest berichtete darüber:

«Zwei 21-jährige Schweizerinnen, die gerade ihren Urlaub in der Gironde verbrachten, wurden getötet. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt. Ihr Zustand ist nicht mehr lebensbedrohlich. Sie wurden in die Universitätsklinik von Bordeaux gebracht.»

Am frühen Montagabend waren drei Schweizerinnen in der Nähe des Dorfes Sainte-Hélène unterwegs, als sie laut der örtlichen Behörden von einem Fahrzeug erfasst wurden, das «in eine Fahrerflucht verwickelt war»:

«Der Fahrer wurde positiv auf Alkohol und Betäubungsmittel getestet und flüchtete vor einer Polizeikontrolle.»

Laufende Ermittlungen und Polizeigewahrsam

Einige französische Medien berichteten, der Fahrer sei 38 Jahre alt, andere 26 Jahre. Die Polizei teilte jedoch mit, dass er «ohne Führerschein gefahren ist und wegen mehrerer Verkehrsdelikte bekannt ist».

Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Dramas laufen und der Fahrer werde in Polizeigewahrsam genommen, «sobald sein Gesundheitszustand dies zulässt».

Der Vorsteher der Region Gironde und Nouvelle-Aquitaine «spricht den trauernden Familien seine volle Unterstützung aus. [...] Er verurteilt diese inakzeptablen Verhaltensweisen im Strassenverkehr, die den Tod Unschuldiger und Leid verursachen, aufs Schärfste. Er hat die zuständigen Sicherheitskräfte angewiesen, ihre Kontrollen auf den Strassen des Departements zu verstärken, und erneuert Vorsichts- und Sicherheitshinweise.»

(hah/hun)