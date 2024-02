Tansania: Eine Schweizerin bei Verkehrsunfall verletzt

Polizeirapport

Schweizerin bei Verkehrsunfall in Tansania verletzt

Tansanias Präsidentin Samia Suluhu Hassan hat angeordnet, dass alle Verletzten kostenlos behandelt werden. Bild: keystone

In Tansania sind mindestens 25 Menschen bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. 21 weitere Menschen wurden am Samstag verletzt, wie die Behörden des ostafrikanischen Landes mitteilten. Unter den Verletzten ist laut dem Aussendepartement (EDA) in Bern auch eine Schweizerin.

Auslöser des Unglücks in der nördlichen Region Arusha soll ein Lastwagen gewesen sein, der nicht gebremst habe und mit zwei Bussen und einem Auto vor ihm kollidierte. Nach dem Fahrer des Lastwagens wurde zunächst noch gefahndet. Gegen ihn sollen rechtliche Schritte eingeleitet werden.

Tansanias Präsidentin Samia Suluhu Hassan habe angeordnet, dass alle Verletzten kostenlos behandelt würden, sagte Tansanias Gesundheitsminister Godwin Mollel am Sonntag.

Verkehrssicherheit ist in Tansania ebenso wie in vielen anderen afrikanischen Ländern ein Thema. Im vergangenen Jahr zählte das Land mit rund 67 Millionen Einwohnern nach Behördenangaben 1550 Verkehrstote. (sda/dpa)