Polizeirapport

Ein Todesopfer nach vermuteter Beziehungstat in Liechtenstein ‒ Tatverdächtiger flüchtig

Nach der tatverdächtigen Person wird gefahndet. Bild: Shutterstock

In Liechtenstein ist am Samstagnachmittag ein Mensch getötet worden. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus, die gegen 14.40 Uhr am Rheindamm in Gamprin-Bendern geschah. Nach der tatverdächtigen Person werde mit Hochdruck gefahndet, hiess es am Abend von der Landespolizei.

Gemeinsam mit dem Institut für Rechtsmedizin St. Gallen sei die Landespolizei des Fürstentums Liechtenstein mit den Spurensicherungs- und Tatortarbeiten beschäftigt, hiess es in deren Mitteilung vom Samstagabend weiter. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt bestanden. (sda)