Mysteriöser Todesfall bei Burgruine

Polizeirapport

Mysteriöser Todesfall in der Nähe der Schweiz: Was geschah auf Burg Greifenstein?

Rettungskräfte bergen in Baden-Württemberg einen schwer verletzten Mann von einem steilen Hang unter einer alten Burgruine. Kurz danach stirbt der Mann in einer Klinik. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

In Deutschland beschäftigt ein mysteriöser Todesfall rund zwei Autostunden von Schaffhausen derzeit die Polizei. Den Fall ins Rollen brachte ein Notruf am vergangenen Montag, wie die «Bild» berichtet. Kurz nach 17.30 rief ein Pärchen die Polizei. Die 31-jährige Frau und der 29-jährige Mann gaben an, sich bei der Burgruine Greifenstein im Bundesland Baden-Württemberg zu befinden. Das Pärchen behauptete, ein Bekannter habe sie «angegangen». Daraufhin flüchteten sie.

Der Ort des Geschehens: Die Burgruine Greifenstein. Bild: wikimedia

Suche nach dem Opfer

Als die Polizei eintraf, war das Paar verschwunden. Auch der mutmassliche Angreifer war nicht zu sehen. Ein Polizeisprecher gab an: «Beim Eintreffen der ersten Streifenwagen wurde der Pkw des 36-Jährigen verlassen aufgefunden. Da eine hilflose Lage des Mannes nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde ein Polizeihubschrauber zur Suche hinzugezogen.» Angeforderte Hilfskräfte suchten das Gelände nach dem Mann ab.

Um kurz nach 19 Uhr wurde dieser gefunden – mit schweren inneren Verletzungen sowie einem Schädeltrauma. Obwohl er bei Bewusstsein war, konnte er aufgrund seiner Verletzungen nicht sprechen. Ob es sich beim Vorfall um einen Unfall oder Verbrechen handelt, konnte nicht geklärt werden. Der 36-jährige Mann starb wenig später im Krankenhaus.

Ein Sprecher der Polizei sagte zum weiteren Vorgehen: «Da die Gründe des Absturzes bislang ungeklärt sind, hat das Kriminalkommissariat Reutlingen die Ermittlungen übernommen.»

(kek)