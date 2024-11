Die Zürcher Kantonspolizei hat am Flughafen Zürich neun Reisende aus Somalia und Kenia festgenommen, die nach Dublin fliegen wollten. Bild: Keystone

Polizeirapport

Polizei nimmt am Flughafen einen Schlepper und neun «Kunden» mit gefälschten Pässen fest

Die Zürcher Kantonspolizei hat am Sonntagmorgen am Flughafen Zürich neun Personen mit gefälschten Pässen und ihren mutmasslichen Schlepper festgenommen. Die zwei- bis 50-Jährigen Reisenden aus Somalia und Kenia wollten nach Dublin abfliegen.

Sie verfügten nicht über die für die Einreise in Irland nötigen Dokumente, wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Zuvor waren sie mit gültigen Papieren aus Dubai kommend in Zürich eingereist. Der mutmassliche Schlepper hatte sie begleitet.

Der 39-jährige schwedisch-somalische Doppelbürger händigte ihnen gemäss dem Verdacht der Behörden die gefälschten Dokumente aus und plante, mit ihnen nach Dublin weiterzureisen. Bei der Passkontrolle flogen die Fälschungen auf. Er und seine seine Reisegesellschaft wurden festgenommen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der 39-Jährige für weitere Schlepperdelikte verantwortlich sein dürfte. Die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat ermitteln weiter. (sda)