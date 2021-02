International

Polizeirapport

Massenkarambolage auf eisglatter italienischer Autobahn – ein Toter



Auf einer Autobahn im italienischen Alpengebiet ist es am Samstag zu einer Massenkarambolage gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr waren 25 Fahrzeuge in den Unfall auf der A32 westlich von Turin unweit der französischen Grenze verwickelt. Ein Mensch kam dabei ums Leben. Am Nachmittag sassen laut Feuerwehr immer noch 20 Menschen in ihren Autos fest.

Bild: keystone

Die Nachrichtenagentur Ansa berichtete von Panik unter den Autofahrern. Es habe mehr als zehn Verletzte gegeben, meldete sie unter Berufung auf das Polizeipräsidium Turin. «Die Strasse war eine Eisplatte, man verlor die Kontrolle über das Auto», zitierte die Agentur einen Fahrer.

Bild: keystone

(sda/dpa)

