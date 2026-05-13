Polizeirapport

Waadtländer Polizei gibt Entwarnung: Gesuchter wurde gefasst

Die Polizei des Kantons Waadt hat am Mittwochmittag ihren Fahndungsaufruf wiederrufen. Der gesuchte 25-Jährige wurde gefasst, heisst es in einer Mitteilung. Er sei am Mittwochmorgen von der Transportpolizei und der Gendarmerie in Genf festgenommen worden. Eine Drittperson hatte den entscheidenden Hinweis gegeben.

Die Waadtländer Polizei hatte nach dem Mann gesucht. Der 25-Jährige stehe unter Verdacht, in der Nacht vom 12. auf den 13. Mai eine häusliche Gewalttat begangen zu haben, hiess es in einer Mitteilung. Der Mann sei psychisch instabil und könne eine Gefahr für sich und andere darstellen.

Die Polizei veröffentlichte eine Beschreibung und ein Foto des Mannes. Zudem wurde die Bevölkerung zu Vorsicht gemahnt. Man solle sich nicht durch Eingreifen in Gefahr zu bringen. (dab/vro)