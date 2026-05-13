Frust bei Winti, Freude bei den Hoppers nach dem 3:2 für die Zürcher im Stadion Letzigrund. Bild: keystone

Polizeirapport

Unbekannte werfen bei GC-Sieg Böller von ausserhalb des Stadions in Familiensektor

Die Grasshoppers gewinnen das kapitale Spiel gegen Winterthur nach einer Wende in der zweiten Halbzeit mit 3:2. Zu reden gibt aber ein Böller, der von Unbekannten von ausserhalb des Stadions in den Familiensektor geworfen wurde.

Nachdem Winterthur am Dienstagabend im kapitalen Abstiegsspiel gegen GC bereits früh mit 2:0 in Führung ging, war die Stimmung im Stadion aufgeheizt. Ein Sieg gegen den Zweitletzten der Super League und der Ligaerhalt wäre für Winterthur wieder greifbar gewesen. GC taumelte heftig und brachte spielerisch kaum etwas zustande.

Die GC-Fans zündeten zu diesem Zeitpunkt mehrere Böller im Stadion. Doch nicht nur in der Kurve knallte es. Wie mehrere Augenzeugen gegenüber watson berichten, explodierte ein Böller auch im Familiensektor des Letzigrunds.

Die Stadtpolizei Zürich bestätigt den Vorfall auf Anfrage von watson und sagt:

«Aktuell gehen wir davon aus, dass die Pyrotechnik von ausserhalb des Stadions ins Innere geworfen wurde.» Marc Surber, Mediensprecher Stadtpolizei Zürich

Wer den Böller geworfen hat, ist bisher nicht bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (ome)