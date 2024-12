Nach der Tötung eines 64-jährigen Mannes in Liechtenstein fahndet die Polizei nach dessen Ex-Partner. Bild: keystone

Polizeirapport

Polizei sucht nach Tötung von Mann in Liechtenstein nach Ex-Partner

Nach der Tötung eines 64-jährigen Mannes in Liechtenstein fahndet die Polizei nach dessen Ex-Partner. Der 37-jährige Rumäne soll das Opfer nach einem Streit am Rheindamm in Gamprin-Bendern mit einem Messer erstochen haben, wie die Landespolizei am Sonntag mitteilte.

Die Polizei fahndete per internationalem Haftbefehl mit Hochdruck nach dem Mann. Dieser sei «dringend» tatverdächtig. Es handelt sich um einen rumänischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in Liechtenstein.

Das Opfer ist ein 64-jähriger Brite ebenfalls mit Wohnsitz in Liechtenstein, wie die Ermittler weiter bekanntgaben. Bei ihm handle es sich um den ehemaligen Lebenspartner des mutmasslichen Täters.

Die Polizei ging davon aus, dass sich die beiden Männer am Samstag getroffen haben. Dabei sei es vermutlich zu einem Streit gekommen, in dessen Folge der Brite verstorben sei. (sda)