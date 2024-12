Polizeirapport

Taxi fährt in New York in Menschenmenge – mehrere Verletzte, darunter ein Bube (9)

Am Abend des 25. Dezembers kam es in Manhattan zu einem tragischen Unfall. In der Nähe des Empire State Building, beim berühmten Kaufhaus Macy's, fuhr ein Taxi in eine Menschenmenge und verletzte sechs Personen, darunter zwei Kinder.

Das Fahrzeug fuhr kurz nach 16 Uhr Ortszeit über den Randstein eines Trottoirs und stiess dort mit den Menschen zusammen.

Das ramponierte Taxi: Video: twitter/@KolHaolam

Wie mehrere Medien berichten, mussten zwei Frauen (49 und 41) und ein neunjähriger Bub ins Spital gebracht werden. Die Mutter des Buben soll sich ebenfalls unter den Verletzten befinden. Alle verunglückten Personen sollen keine lebensgefährlichen Verletzungen erlitten haben.

Die Mutter und ihr Sohn sind australische Staatsbürger, sie sollen sich als Touristen in New York City aufgehalten haben.

Eine verletzte Person wird abtransportiert: Video: twitter/@realMaalouf

Die beiden Frauen wurden unter dem Taxi eingeklemmt, worauf Passanten versuchten, das Taxi anzuheben, um die Frauen zu befreien.

Die Polizei geht von einem medizinischen Notfall des Fahrers aus, ein Hinweis auf ein terroristisches Motiv lägen keine vor. Der Fahrer sei am Unfallort geblieben und habe nicht versucht, wegzulaufen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

(rst)