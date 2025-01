Die Frau habe Schnittwunden im Gesicht und am Hals erlitten, teilte die Polizei mit. Bild: keystone

Polizeirapport

Frau wird in Österreich vor dem Grab ihres Mannes niedergestochen

In Österreich ist eine 73-jährige Frau auf einem Friedhof von einem Unbekannten niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau habe Schnittwunden im Gesicht und am Hals erlitten, teilte die Polizei mit.

Die 73-Jährige war zum Tatzeitpunkt am Grab ihres Mannes in Graz. Andere Friedhofsbesucher holten mittels Notruf Hilfe. Nach einer Notoperation sei der Zustand der Frau stabil, hiess es. Das Opfer habe aber bisher nicht befragt werden können. Es gebe noch keine Hinweise zu einem möglichen Täter oder zum Tatmotiv, so die Behörden. (sda/dpa)