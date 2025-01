Er verbrannte in Schweden den Koran: Anti-Islam-Aktivist während Livestream erschossen

Gemäss Medienberichten ist der ehemalige irakische Milizenführer Salwan Momika am Mittwochabend im schwedischen Bezirk Hovsjö erschossen worden. Momika hatte in Schweden für Schlagzeilen gesorgt, weil er in Stockholm mehrmals den Koran verbrannt hatte. Wie es in den Berichten weiter heisst, wurde er getötet, während er auf der Plattform TikTok streamte. Eine offizielle Bestätigung der Polizei gibt es jedoch noch nicht.

Salwan Momika bei einem Auftritt in der schwedischen Stadt Malmö. Bild: keystone

Momika wurde 1986 im Irak in einer christlichen Familie geboren, bezeichnete sich selbst allerdings als Atheist. Im Irak war er Berichten zufolge Mitglied von regierungskritischen Milizgruppen.

Mehr folgt in Kürze ...