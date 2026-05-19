Noch vor Start der ersten Staffel gibt es eine Umbesetzung bei der «Harry Potter»-Serie. Bild: www.imago-images.de

«Harry Potter»-Serie besetzt Star neu – was Fantasy-Fans skeptisch stimmt

Hogwarts steht Kopf: Die junge Schauspielerin Gracie Cochrane verabschiedet sich bereits nach der ersten Staffel der neuen «Harry Potter»-Serie von HBO.

Oliver Koch / watson.de

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Die HBO-Produktion rund um «Harry Potter» ist ein Prestigeprojekt – und mit enormen Erwartungen verbunden. Nun gibt es noch vor der Premiere der Serie einen Paukenschlag: Gracie Cochrane, eigentlich als Ginny Weasley gecastet, zieht sich laut «Variety» nach Staffel eins zurück. Das bestätigte die Familie der Schauspielerin nun öffentlich.

In einem gemeinsamen Statement betont Cochrane, ihre Zeit in der Welt von «Harry Potter» sei «wirklich wunderbar» gewesen. Casting-Direktorin Lucy Bevan und das Produktionsteam werden ausdrücklich für ihre Unterstützung gelobt. Die Gründe für ihren Ausstieg werden als «unvorhergesehene Umstände» beschrieben.

Abschied nach nur einer Staffel – Ginny bekommt ein neues Gesicht

Die erste Staffel ist bereits abgedreht und soll zu Weihnachten bei HBO erscheinen. Die zweite Staffel befindet sich in der Vorproduktion in den bekannten Leavesden Studios nahe London – ab dann allerdings mit einer neuen Schauspielerin für Ginny Weasley. HBO hat bislang keine Nachfolgerin präsentiert.

Die Rolle von Ginny Weasley gewinnt gerade ab Staffel zwei stark an Bedeutung. In den ersten Folgen, angelehnt an «Harry Potter und der Stein der Weisen», ist Ginny vor allem am Rand präsent – am berühmten Gleis King’s Cross, wo sie ihre Geschwister verabschiedet.

Doch schon in der nächsten Staffel, basierend auf «Harry Potter und die Kammer des Schreckens», befindet sich Ginny im Zentrum der Handlung. Sie wird manipuliert, öffnet die berüchtigte Kammer und setzt eine tödliche Riesenschlange auf Hogwarts los.

Theater um Neubesetzungen: Im Harry-Potter-Universum nicht ganz neu

Die Community kennt Neubesetzungen bereits aus den «Harry Potter»-Filmen: Ob Dumbledore nach dem Tod von Richard Harris oder kleinere Figuren wie der Todesser Vincent Crabbe – Darsteller:innen-Wechsel sorgen immer wieder für Diskussionen unter Fans. Die Neuigkeit rund um Ginny Weasley wird den Fandom also kaum kaltlassen.

Gracie Cochrane verabschiedet sich mit freundlichen Worten: Ihre Zukunftspläne hält die junge Schauspielerin offen und dankt für die «wunderbare Erfahrung» am Set. Die beschauliche Zauberwelt von Hogwarts gerät damit schon vor dem Serienstart gehörig in Bewegung.

Fest steht: HBO steht vor der Herausforderung, eine beliebte Figur ohne Bruch weiterzuführen – ein gewagtes Abenteuer, das Kenner:innen des Potterversums aber bestens bekannt vorkommen dürfte.