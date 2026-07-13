hing Ho verkörperte in den Serien «Daredevil», «Iron Fist» und «The Defenders» die Schurkin Madame Gao. bild: IMAGO / ZUMA Press Wire

Marvel-Schauspielerin Wai Ching Ho ist tot

Millionen Zuschauer kannten sie als Schurkin Madame Gao aus den Marvel-Serien. Nun ist Wai Ching Ho mit 82 Jahren gestorben.

Elena Rothammer / t-online

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Für Marvel-Fans war sie die Frau, die man nie unterschätzen durfte: Wai Ching Ho verkörperte in den Serien «Daredevil», «Iron Fist» und «The Defenders» die rätselhafte Schurkin Madame Gao. Jetzt machte Schauspieler Perry Yung auf Instagram öffentlich, dass die 82-Jährige «friedlich nach einem Schlaganfall vor zwei Tagen» verstorben sei.

Wai Ching Ho sei «ein freundlicher, mitfühlender Mensch» gewesen, «deren Arbeit als Künstlerin jede Produktion auf ein höheres Niveau gehoben hat». Er erinnere sich an sie als «warm, lustig, fürsorglich, freudig, positiv und eine wirklich wunderbare Schauspielerin».

Ihr früherer Serienkollege Peter Shinkoda verabschiedete sich ebenfalls mit persönlichen Worten von seiner Kollegin: «Ich werde dich nie vergessen. Ich habe jede Minute von dir gelernt, wenn wir zusammen am Set und abseits davon waren.» Besonders geschätzt habe er ihre Weisheit. «Ich hing an jedem deiner Worte. Wir werden uns wiedersehen, meine Freundin. Du warst wundervoll.»

Wai Ching Ho stammte aus Hongkong und lebte zuletzt in Los Angeles. Ihre Karriere reichte weit über die Marvel-Produktionen hinaus. In den Filmen «Hustlers» und «Premium Rush» war sie auf der Leinwand zu sehen. Jüngere Zuschauer kennen ihre Stimme aus dem Pixar-Film «Turning Red», in dem sie in der Originalversion die Figur Grandma Wu sprach.

Ausserdem wirkte sie in den Serien «Fresh Off the Boat» und «Awkwafina Is Nora from Queens» mit. Auch auf der Theaterbühne stand sie regelmässig, unter anderem im Off-Broadway-Stück «Endlings».