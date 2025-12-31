People-News

Marvel-Star Tom Hiddleston ist zum zweiten Mal Vater geworden

Der «Loki»-Schauspieler und seine Ehefrau Zawe Ashton haben ihr zweites Kind bekommen. In einem Interview spricht Hiddleston nun darüber, wie «weltbewegend» die Geburt seines zweiten Kindes war.

Anika Jany / watson.de

Während ein neuer Trailer zu «Avengers: Doomsday» Thor als Vater zeigt, wurde der Loki-Darsteller Tom Hiddleston im echten Leben zum zweiten Mal Papa. Zawe Ashton und der Marvel-Star sind jetzt zweifache Eltern.

TomHiddleston und seine Frau Zawe Ashton. Bild: keystone

In einem Interview verriet Hiddleston diese Überraschung beinahe nebenbei.

Tom Hiddleston wird zum zweiten Mal Vater

In einem neuen Interview mit «GQ» sprach der Marvel-Schauspieler über seine Schwester, die erst kürzlich ein Baby zur Welt brachte.

In diesem Zusammenhang bezeichnete er eine Geburt als eine «wunderschöne, tiefgründige, weltbewegende, lebensverändernde» Erfahrung.

Als wären es keine grossen Neuigkeiten für Hiddleston, erwähnte er im Anschluss beinahe beiläufig, dass auch er «neulich» erneut Vater geworden ist.

Im November deutete Hiddlestons Ehefrau Zawe Ashton allerdings auf ihrem Instagram schon die Geburt ihres Babys an. Sie sprach auf ihrem Account von einer «Erholung nach der Geburt».

Tom Hiddleston hält sich sonst privat sehr bedeckt

Dass Tom Hiddleston in einem öffentlichen Interview bekannt gegeben hat, dass sein zweites Kind schon geboren wurde, ist eher ungewöhnlich.

Der Schauspieler hält sich sonst sehr bedeckt, wenn es um sein Privatleben geht.

Die 41-Jährige und der 44-Jährige machten aber in einem Interview mit «Vogue» schon im Juni dieses Jahres öffentlich, dass sie ein zweites Kind erwarten würden.

Die Schauspielerin und der Schauspieler trafen sich 2019 zum ersten Mal bei den Arbeiten zum Theaterstück «Betrayal». Drei Jahre später machten sie ihre Heirat bekannt und bekamen im selben Jahr noch ihr erstes Baby, dessen Name und Geschlecht der Öffentlichkeit noch unbekannt sind.