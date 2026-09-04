Russische Drohne trifft Büro von Geheimdienst-Chef in Kiew

Eine russische Drohne hat das Hauptgebäude des ukrainischen Geheimdienstes SBU im Zentrum der Hauptstadt Kiew angegriffen.

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«Die Drohne zielte direkt auf das Arbeitszimmer des SBU-Leiters in diesem Gebäude», teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Telegram mit. Der Staatschef gab demnach SBU-Chef Olexander Poklad Anweisung, den Russen «spiegelbildlich» auf diesen Schlag zu antworten. Angaben der Stadtverwaltung zufolge gab es bei dem Angriff mindestens fünf Verletzte.

Bilder zeigen den Einschlag der Drohne am SBU-Sitz. Bild: x

Der Kiewer Bürgermeister Witali Klitschko berichtete später von mindestens sieben Personen, die durch den Angriff verletzt wurden. Sie würden in verschiedenen Spitälern der Stadt behandelt. Mehrere Strassen rund um den Einschlagsort wurden gesperrt.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als viereinhalb Jahren gegen die russische Invasion. Russland hat zuletzt Luftangriffe mit Raketen und Drohnen verschärft und zielt neben militärischen Einrichtungen und Versorgungsinfrastruktur auch häufiger direkt auf zivile Gebäude wie Wohnhäuser.

(sda/dpa/con)