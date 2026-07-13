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Tote und Verletzte nach ukrainischen Angriffen nahe Moskau

PIONERSKIY, MOSCOW REGION, RUSSIA (JULY 13, 2026). STILL PHOTO OF FIREFIGHTERS EXTINGUISHING BURNING HOUSE / Tote und Verletzte nach ukrainischen Angriffen nahe Moskau
Feuerwehrleute löschen ein brennendes Haus in Pionerski in der Region Moskau am 13. Juli 2026.Reuters

Tote und Verletzte nach ukrainischen Angriffen nahe Moskau

Bei ukrainischen Drohnenattacken sind nahe der Hauptstadt Moskau nach Behördenangaben mindestens drei Menschen getötet und fünf weitere verletzt worden.
13.07.2026, 12:2213.07.2026, 12:22

Die Menschen kamen beim Absturz einer Drohne in der Siedlung Pionerski in der Stadt Istra ums Leben, wie der Gouverneur der Region Moskau, Andrej Worobjow, bei Telegram mitteilte. «In fünf Privathäusern brachen Brände aus», sagte er. Im Laufe der Nacht seien 81 Drohnen abgeschossen worden. Die Angaben waren von unabhängiger Seite nicht überprüfbar.

In Solnetschnogorsk schlug laut Worobjow eine Drohne in ein Mehrfamilienhaus ein. Zwei Menschen seien verletzt worden. Im Moskauer Gebiet wurden demnach mehrere Wohnhäuser beschädigt.

Das russische Verteidigungsministerium teilte am Morgen mit, dass in der Nacht in verschiedenen Regionen insgesamt 342 ukrainische Drohnen abgeschossen worden seien. Zu Treffern macht das Ministerium wie in den meisten Fällen keine Angaben.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. Bei der Verteidigung gegen die Moskauer Attacken greift sie vor allem mit Drohnen auch immer wieder Ziele im russischen Hinterland an. (sda/dpa)

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