Spanien

«Brutaler Tornado» streift durch Spanien: Eine Kleinstadt hat Glück im Unglück



Schwere Unwetter im südlichen Spanien am Montagabend: In Campillos, einer Gemeinde in der bei Touristen beliebten Urlaubsregion Malaga, wurde ein Tornado gesichtet.



Wie die lokale Tageszeitung «La Opinión de Málaga» berichtet, hätten Regen und Hagel für Unwetterschäden für Verwüstungen in der Region gesorgt. In Campillos seien die Bewohner aufgefordert worden, in ihren Häusern zu bleiben. Zahlreiche Bäume und eine Stromleitung habe der Wirbelsturm zum Einsturz gebracht.



Im vergangenen Jahr hatten starke Überschwemmungen in der Region Schäden hinterlassen. Auf Social Media verbreiteten Nutzer zahlreiche Aufnahmen des Wirbelsturms. Nutzer nannten den Tornado «brutal» oder auch «spektakulär».



Die Bewohner von Campillos hatten am Montagabend Glück im Unglück: Der Sturm selbst zog in etwa einen Kilometer Entfernung an der Kleinstadt vorbei.



