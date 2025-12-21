Angriff auf illegale Bar: Mindestens 9 Tote in Südafrika

In Südafrika sind bei einem Schusswaffenangriff nahe Johannesburg mindestens neun Menschen getötet worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden bei der Attacke in der Township Bekkersdal zehn weitere Menschen verletzt. Demnach eröffneten die Angreifer aus zwei Fahrzeugen heraus das Feuer auf die Gäste einer nicht angemeldeten Bar, schossen wahllos um sich und flohen vom Tatort.

Die Polizei hatte zunächst von zehn getöteten Menschen gesprochen, korrigierte diese Zahl jedoch später auf neun. Weder zu einem möglichen Motiv der Tat noch zur Identität der Angreifer lagen der Polizei zufolge Informationen vor. Auch zur Identität der Toten machte die Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP zunächst keine Angaben. Eine Fahndung nach den Angreifern sei eingeleitet worden.

Der Angriff ereignete sich nahe einer nicht angemeldeten Bar in Bekkersdal. Die in der Nähe einer der grössten Goldminen Südafrikas gelegene Township ist von Armut geprägt.

Am 6. Dezember hatten Angreifer eine illegale Bar in einem Vorort der Hauptstadt Pretoria attackiert und dabei zwölf Menschen getötet, darunter drei Minderjährige.

In Südafrika gibt es häufig Schiessereien und Schusswaffenangriffe, Hintergrund sind oft Bandenkriminalität und Alkohol. Viele Menschen in dem Land besitzen legal Waffen, zudem sind zahlreiche illegale Schusswaffen im Umlauf. Nach Polizeiangaben wurden zwischen April und September im Schnitt 63 Menschen pro Tag in Südafrika getötet. (sda/afp)