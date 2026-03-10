Sören Henschel gewinnt 64'000 Euro. Bild: RTL

«Wer wird Millionär?»: Bist du cleverer als dieser Masterstudent?



Am Montag ging eine weitere Folge von «Wer wird Millionär» mit Günther Jauch über die Bühne. Wie viel hättest du gewonnen? Stell hier dein Wissen unter Beweis!

Am Montagabend darf Kandidat Sören Henschel bei Günther Jauch auf den heissen Stuhl. Der Masterstudent packt die Gelegenheit beim Schopf und kann ordentlich abkassieren.

Bis zur 16'000-Euro-Frage kommt Henschel souverän durch die Runden, braucht dann erst bei 32'000 Euro den ersten Joker – natürlich bei der ersten Sportfrage. Folgendes wollte Jauch von Henschel wissen:

Vor seinem Umzug samt Umbenennung Ende der 70er-Jahre war welches NBA-Team in New Orleans beheimatet? LA Lakers New York Knicks Utah Jazz Boston Celtics Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 595 Personen teilgenommen

Basketball- und NBA-Fans wissen sogleich: Drei der genannten Teams gehören zu den traditionsreichsten Mannschaften der Liga (mehr wird an dieser Stelle aber nicht verraten).

Mithilfe des Jokers konnte sich Henschel aber an die richtige Antwort herantasten. Bei der 125'000-Euro-Frage war aber auch für den angehenden FDP-Politiker Schluss. Am Ende kann er sich über stolze 64'000 Euro freuen.

Für die meisten Schweizerinnen und Schweizer wäre wohl bei einer Frage zuvor Schluss gewesen. Denn Günther Jauch wollte wissen:

64'000 Euro: Die erste Marke welcher 1912 gegründeten Firma hiess «Alrika» – ein Namensmuster, das der Gründer von HARIBO später übernahm? Alnatura Karstadt Ritter Sport Punica Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 510 Personen teilgenommen

Man kann wohl annehmen, dass die meisten von der Marke «Alrika» noch nie etwas gehört haben. Zwar gibt es den Tipp dazu, dass der Name «Alrika» nach dem gleichen Namensmuster gebildet wird, das später auch vom Gründer von HARIBO genutzt wurde.

Doch auch mit dem Tipp stehen viele wohl auf dem Schlauch. Oder hättest du die Frage gewusst? Vielleicht mit einem Joker?

Spiele jetzt das ganze Quiz vom Montag und beweise dein Wissen!

15 Fragen WWM: Schaffst du es bis zur Millionenfrage? Eine neue Folge «Wer wird Millionär?» lief am Montag. Probiere dich hier an der Frageleiter.

(ome)