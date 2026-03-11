1 / 10 Postauto-Brand in Kerzers FR Am Dienstagabend brannte in Kerzers ein Postauto.

Liveticker

Postauto-Brand mit 6 Toten in Kerzers – Polizei geht nicht von Terrorismus aus

Beim Brand eines Postautos sind am frühen Dienstagabend in Kerzers FR sechs Menschen ums Leben gekommen, fünf weitere wurden verletzt. Der Brand wurde laut Polizei absichtlich ausgelöst. Diese Informationen sind bekannt.

Mehr «Schweiz»

Das Neuste im Liveticker

Schicke uns deinen Input Grosses Medieninteresse am Brand in Kerzers

Das mediale Interesse am Busfeuer ist gross. Vor Ort sind Medienschaffende aus der ganzen Schweiz, auch ein Team von RTL ist aus Deutschland angereist. Die Polizei ist mit zwei Personen präsent. Augenzeugin erzählt: Plötzlich sah sie Rauch und Feuer von Yann Lengacher

Beim Unfallort trifft watson eine Augenzeugin: Linda, die in der Nähe der Unfallstelle ein Spezialitätengeschäft für portugiesische Produkte betreibt. Sie habe plötzlich Rauch und Feuer gesehen. Die Polizei sei schnell eingetroffen und habe dann den Bereich um den Bus abgesperrt. «Ich machte mir zuerst wenig Sorgen, ehrlich gesagt. Ich dachte, die Leute sind sicher aus dem Bus entkommen», sagt sie auch. Heute ist aber die traurige Gewissheit, dass der Brand Menschenleben gefordert hat. 9:44 Gemeinde Kerzers betroffen über Postautobrand Die Gemeindebehörden von Kerzers zeigten sich am Mittwochmorgen betroffen über den Postautobrand, bei dem am Dienstagabend sechs Personen Personen ums Leben kamen und fünf verletzt wurden.



Die Behörden bekundeten auf der Internetseite der Gemeinde ihr Betroffenheit mit den Familien und Angehörigen der Opfer. «Wir sind in Gedanken mit allen Personen, die vom Ereignis betroffen sind», heisst es in dem kurzen Statement. (sda) Strasse wieder befahrbar, aber der Brand hat Spuren hinterlassen von Yann Lengacher

Vom Postauto blieb nach dem Feuer nur das ausgebrannte Chassis zurück. Das haben die Einsatzkräfte mittlerweile weggeräumt, die Strasse ist wieder befahrbar. Doch der Vorfall hat Spuren hinterlassen. Auf dem Trottoir bei der Brandstelle bleibt ein schwarzer Fleck. Dort hat bereits jemand Blumen niedergelegt. 8:29 Parlament legt Schweigeminute ein Der Nationalrat und der Ständerat haben am Mittwochmorgen vor ihren Debatten der Opfer des Brandes in einem Postauto in Kerzers FR gedacht. Die Ratsmitglieder erhoben sich für eine Schweigeminute.



«Mit grosser Bestürzung haben wir vom Brand eines Postautos in Kerzers im Kanton Freiburg erfahren. Dieses tragische Ereignis erschüttert nicht nur eine Region, einen Kanton, sondern weit darüber hinaus», sagte der Freiburger Nationalratspräsident Pierre-André Page (SVP).



«Im Namen des Nationalrats und in meinem eigenen Namen möchte ich den Familien und Angehörigen der Opfer unser Mitgefühl und unser aufrichtiges Beileid aussprechen und den Verletzten eine gute Genesung wünschen», fuhr Page fort. (leo/sda) 8:03 Keine Anhaltspunkte für Terrorismus «Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte für einen terroristischen Hintergrund», sagt Martial Pugin, Kommunikationschef der Kantonspolizei Freiburg, am Mittwoch in der Sendung «La Matinale» bei RTS. Die Ermittlungen dauerten jedoch noch an. 7:46 So sieht es am Morgen danach aus







Der Vorfall ereignete sich mitten in Kerzers.



Die Spuren des Brandes sind auch am Morgen nach der Katastrophe sichtbar.Der Vorfall ereignete sich mitten in Kerzers. 7:40 Identifizierung der Toten nach Postauto-Brand dürfte länger dauern Die Identifizierung der sechs Toten des Postauto-Brands in Kerzers FR wird nach Angaben der Polizei womöglich mehrere Tage in Anspruch nehmen. Die dazu notwendigen forensischen Arbeiten laufen, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Freiburg sagte.



Wie lange die Identifizierung genau dauern wird, könne er nicht mit absoluter Sicherheit abschätzen, sagte Martial Pugin, Chef der Abteilung Kommunikation und Prävention der Kantonspolizei Freiburg, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am frühen Mittwochmorgen.



Bei dem Brand wurden zudem vier Passagiere und ein Rettungssanitäter verletzt. Ihre Identität war am Dienstagabend geklärt. Genauere Angaben, etwa zu Geschlecht und Alter der Personen, konnte Pugin am Mittwochmorgen nicht machen.



Die Freiburger Behörden werden am Mittwoch um 14 Uhr bei einer Pressekonferenz über die aktuelle Lage informieren. (sda) 3:49 Die wichtigsten aktuellen Informationen Die wichtigsten Informationen, die aktuell zum tragischen Ereignis in Kerzers FR bekannt sind, findest du hier zusammengefasst: Liveticker Postauto-Brand mit 6 Toten in Kerzers – Polizei geht nicht von Terrorismus aus 3:44 Erneute Medienkonferenz am Mittwoch um 14 Uhr Die Fribourger Behörden haben in der Nacht auf Mittwoch eine weitere Medienkonferenz zum schwerwiegenden Vorfall angekündigt. Diese findet am Mittwoch um 14 Uhr statt. Neben der Einsatzleitung der Kantonspolizei wird auch die politische Führung des Kantons Stellung nehmen, die Staatsräte Philippe Demierre (Präsident des Staatsrats) und Romain Collaud (Fribourger Sicherheitsdirektor) werden zugegen sein. Ebenfalls die Justiz in Person von Generalstaatsanwalt Raphaël Bourquin. (con) 1:39 Hast du Informationen zum Brand in Kerzers? Warst du vor Ort in Kerzers, hast du den Brand des Postautos beobachtet oder hast du gesicherte Informationen zum Vorfall? Dann melde dich unter redaktion@watson.ch. Du kannst dich auch direkt via Whatsapp melden. Hinweise behandeln wir auf Wunsch vertraulich und anonym. 23:09 Bundespräsident Guy Parmelin zeigt sich bestürzt



Es bestürzt mich und macht traurig, dass wiederum Menschen in der CH bei einem schweren Brand ums Leben gekommen sind. Die Hintergründe werden geklärt. Den Angehörigen der Verstorbenen von Kerzers spreche ich mein Beileid aus. Und ich denke an die Verletzten & die Rettungskräfte. — Guy Parmelin (@ParmelinG) March 10, 2026



Den Angehörigen der Verstorbene von Kerzers sprach der Bundespräsident sein Beileid aus. Seine Gedanken seien auch bei den Verletzten und den Rettungskräften. «Die Hintergründe werden geklärt», versprach Parmelin. (sda) Bundespräsident Guy Parmelin zeigte sich über den Vorfall bestürzt. Es mache ihn traurig, dass erneut Menschen in der Schweiz bei einem schweren Brand ums Leben gekommen sind, schrieb Parmelin - wohl in Gedenken an die Brandkatastrophe in Crans-Montana VS in der Silvesternacht - auf der Onlineplattform X.Den Angehörigen der Verstorbene von Kerzers sprach der Bundespräsident sein Beileid aus. Seine Gedanken seien auch bei den Verletzten und den Rettungskräften. «Die Hintergründe werden geklärt», versprach Parmelin. (sda) 22:50 Genaue Anzahl Tote noch unbekannt In der Medienmitteilung der Freiburger Kantonspolizei heisst es ausserdem, dass die genaue Anzahl der aufgefundenen Toten noch nicht bestätigt ist. Zuvor hatte die Polizei von sechs Toten gesprochen. 22:47 Schweizerische Post stellt Mitarbeitenden Care-Team zur Verfügung Die Schweizerische Post hat sich am Dienstagabend in einer ersten Reaktion auf den Postauto-Brand in Kerzers FR betroffen von der tragischen Nachricht gezeigt.



«Unsere Gedanken sind bei den Verletzten und den Angehörigen der Verstorbenen», liess die Post auf Anfrage verlauten. Ein Care-Team stehe ab Mittwoch für Mitarbeitende zur Verfügung.



Die Post stehe in engem Kontakt mit der Kantonspolizei Freiburg, die für die Untersuchung des Vorfalls unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Freiburg zuständig sei. (sda) 22:46 Drei Verletzte im Spital Drei der fünf Verletzten wurden mit verschiedenen Fahrzeugen ins Spital gebracht, schreibt die Kantonspolizei Freiburg in einer Medienmitteilung. Die anderen beiden Verletzen wurden vor Ort behandelt. 22:45 Verletzte Person im Universitätsspital Zürich Die Rega transportierte eine verletzte Person mit dem Helikopter von Kerzers ins Universitätsspital Zürich. Das teilte BRK News mit. 22:32 Die Pressekonferenz ist vorbei Es wurde eine Hotline zum Fall eingerichtet. Die Nummer lautet 0800 261 700. 22:27 Brand auf Strecke von Düdigen nach Kerzers ausgebrochen Der Bus sei von Düdigen nach Kerzers unterwegs gewesen. Zur Anzahl der Passagiere konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Der Brand sei auf der Strecke ausgebrochen. 22:27 Drei der Verletzten in kritischem Zustand Drei der Verletzten befinden sich laut Polizeiangaben in einem kritischen Zustand, einer wurde mit dem Helikopter ins Spital geflogen. 22:26 Verbleib des mutmasslichen Verursachers unklar Die Polizei macht bislang keine Angabe darüber, ob die Person, die den Brand ausgelöst hat, noch am Leben ist. 22:22 Tote noch nicht identifiziert Die Verletzten seien identifiziert worden. Die Identifikation der Toten stehe jedoch noch aus. 22:21 Polizei macht keine Angaben zu Terroranschlag Es sei möglich, dass sich ein Mann im Bus selbst angezündet habe. Bestätigt wurde dies jedoch nicht. Zur Frage nach einem möglichen Terroranschlag heisst es: «Dazu können wir zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen noch nichts sagen.» 22:16 Eine Person am Vorfall beteiligt Zwar seien die Ursachen noch unklar, doch es scheint, dass eine Person am Vorfall beteiligt war und den Brand gelöst haben könnte. Es solle sich um «eine freiwillige Handlung» handeln. «Wie das genau geschehen ist, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen», so die Polizei. 22:14 Mindestens 6 Tote Beim Brand eines Postautos im Zentrum von Kerzers FR sind am Dienstag sechs Menschen ums Leben gekommen. Weitere vier Passagiere und eine Person wurden bei der Intervention verletzt, wie die Kantonspolizei Freiburg am Dienstagabend vor den Medien erklärte. (sda) 22:08 Die Medienkonferenz beginnt Die Kantonspolizei informiert jetzt die Medien – Kameras sind allerdings verboten. 21:50 Die Medienkonferenz verzögert sich Eigentlich wollte die Freiburger Kantonspolizei um 21.30 Uhr informieren. Die Medienkonferenz verzögert sich allerdings. Laut SRF warten die Journalistinnen und Journalisten vor Ort noch auf Informationen.

Das ist passiert

Sechs Menschen kamen am späten Dienstagnachmittag im freiburgischen Kerzers beim Brand eines Postautos ums Leben, fünf weitere wurden teils schwer verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass der Brand absichtlich verursacht wurde, wie sie an einer kurzfristig einberufenen Medienkonferenz am Dienstagabend mitteilte.

Die Medienkonferenz der Polizei findest du hier im Ticker zum Nachlesen.

Warst du in Kerzers? Warst du vor Ort in Kerzers, hast du den Brand des Postautos beobachtet oder hast du gesicherte Informationen zum Vorfall? Dann melde dich unter redaktion@watson.ch. Hinweise behandeln wir auf Wunsch vertraulich und anonym. Du kannst dich auch direkt via Whatsapp melden. Den entsprechenden Button findest du direkt nachstehend.

Das ist zum Hergang bekannt

Laut der Freiburger Kantonspolizei war das Postauto von Düdingen nach Kerzers unterwegs gewesen, als der Alarm um 18.25 Uhr in der Zentrale einging.

Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, ist das Fahrzeug den Angaben zufolge bereits vollständig in Flammen gestanden. Verletzte Passagiere seien aus dem brennenden Fahrzeug gerannt, so Frédéric Papaux, Sprecher der Freiburger Polizei. Im Inneren des Busses hätten die Einsatzkräfte verstorbene Personen vorgefunden.

Das Postauto brannte in der Folge komplett aus, wie Bilder vom Unglücksort zeigten. Die Murtenstrasse wurde zunächst komplett gesperrt, die Einsatzarbeiten dauerten die ganze Nacht durch an. Am frühen Mittwochmorgen wurde sie wieder für den Verkehr freigegeben, das Postauto-Wrack wurde zwischenzeitlich weggeräumt.

Das ist über die Opfer bekannt

Nebst den sechs bestätigten Todesopfern wurden vier Passagiere und ein Rettungssanitäter beim Brand verletzt. Drei der Verletzten befinden sich laut Polizeiangaben in einem kritischen Zustand, eine Person wurde mit dem Helikopter ins Spital geflogen. Zur gesamten Anzahl der Passagiere im Postauto konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Die Identität der Verletzten ist geklärt. Die Identifikation der Toten steht laut der Polizei noch aus, die notwendigen Arbeiten seien angelaufen. Wie die Freiburger Kantonspolizei am frühen Mittwochmorgen meldete, dürfte die Identifikation der Todesopfer länger dauern. Gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA rechnete ein Kapo-Sprecher mit möglicherweise mehreren Tagen.

Für die Angehörigen hat die Polizei eine Hotline eingerichtet unter der Nummer 0800 261 700.

Das wissen wir über die Brandursache

Wie genau der Brand verursacht wurde, ist noch nicht klar. Die Polizei hat aber bestätigt, dass das Feuer absichtlich ausgelöst wurde. Die Ermittlungen dazu laufen.

Das Newsportal 20 Minuten berichtete unter Berufung auf Aussagen in einem Video von Augenzeugen, dass sich eine Person mit Benzin überschüttet und dann angezündet habe. Polizeisprecher Papaux sprach hingegen an der Medienkonferenz zunächst von einer Person, die «mit einem Brandsatz hantiert» habe. Er betonte, dass die Untersuchungen zur genauen Ursache und einem Motiv laufen würden.

Die Polizei gehe den Meldungen, wonach sich eine Person mit Benzin übergossen und angezündet habe, nach, so eine Polizeisprecherin später gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Nichts dazu sagen wollte sie, ob es sich möglicherweise um einen Terroranschlag gehandelt habe.

Die Freiburger Behörden haben eine weitere Medienkonferenz mit Beteiligung der politischen Führung des Kantons und der Justiz für den Mittwoch um 14 Uhr angekündigt.

Die Reaktionen

Die Schweizerische Post hat sich am Dienstagabend in einer ersten Reaktion auf den Postauto-Brand in Kerzers FR betroffen von der tragischen Nachricht gezeigt. «Unsere Gedanken sind bei den Verletzten und den Angehörigen der Verstorbenen», liess die Post auf Anfrage verlauten. Ein Care-Team stehe ab Mittwoch für Mitarbeitende zur Verfügung.

Die Post stehe in engem Kontakt mit der Kantonspolizei Freiburg, die für die Untersuchung des Vorfalls unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Freiburg zuständig sei.

Auch Bundespräsident Guy Parmelin zeigte sich über den Vorfall bestürzt. Es mache ihn traurig, dass erneut Menschen in der Schweiz bei einem schweren Brand ums Leben gekommen sind, schrieb Parmelin – wohl in Gedenken an die verheerende Brandkatastrophe in Crans-Montana VS in der Silvesternacht – auf X.

Guy Parmelin kondoliert nach der Brandkatastrophe in Kerzers. Bild: keystone

Den Angehörigen der Verstorbenen von Kerzers sprach der Bundespräsident sein Beileid aus. Seine Gedanken seien auch bei den Verletzten und den Rettungskräften. «Die Hintergründe werden geklärt», versprach Parmelin.

Auch der Freibuger Staatsrat kondolierte. Er sprach in einer Mitteilung den Familien und Angehörigen sein tiefstes Beileid aus. Die Anteilnahme der Kantonsregierung richte sich auch an alle anderen Personen, die vom Brand betroffen sind. Zudem würdigte die Regierung das Engagement der Einsatzkräfte.

Der Postauto-CEO zeigt sich in einer Medienmitteilung betroffen. «Es ist eine schreckliche Tragödie, die gestern in Kerzers passiert ist. Alle Mitarbeitenden von PostAuto und der Post sind wie ich schockiert und betroffen.» Der Verwaltungsrat und die Konzernleitung sprechen den Opfern und Angehörigen ihr Beileid aus.

Diese Story wird laufend aktualisiert.

(con/sda/dpa)