sonnig
DE | FR
burger
Leben
Blogs

Emma Amour: Okay, Sandro will jetzt heiraten!

Emma Amour
Bild: Shutterstock
Emma Amour

Okay, Sandro will jetzt heiraten!

Nachdem mir Suff-SMS-Sandro eine Suff-Nachricht schickte, hat er mir jetzt einen Brief in den Briefkasten gelegt. Den ich jetzt lese. Und den ihr mitlesen dürft. Was wir danach machen? Gute Frage, Leute, gute Frage.
13.03.2026, 10:1413.03.2026, 11:18
Emma Amour
Emma Amour

Liebe Lieblingsemma

Ich könnte jetzt schreiben, dass ich ein Vollidiot bin. Dass ich der grösste Trottel auf Erden bin, weil ich gegangen bin. Weil ich das Gefühl hatte, dass das Leben ausser uns mehr zu bieten hat.

Mehr Highlife. Mehr Partys. Mehr Frauen. Mehr Sex. Und weit hinten im Herz die leise Stimme, die immer wieder «Du willst Kinder» in mein Hirn flüstert.

Ich weiss nicht, ob ich wirklich Kinder will. Oder ob die Stimme einfach ein Vorwand war. Oder Vorwand ist. Um zu gehen. Irgendwo hin, wo das Leben reinkickt. Die Endorphine tanzen, das Abenteuer lockt.

Ich bin dem Ruf gefolgt. Ich habe mich verliebt – und ich habe mich entliebt. Ich habe gefeiert und ausgekatert. Ich habe in meiner Wohnung rumgesifft und habs geil gefunden.

Ich war auf Dating-Apps und hatte Dates. Ich hatte Sex und ich hatte Scheiss Begegnungen. Ich hatte Neues und ich war geflasht. Ich war mir sicher, dass das mein Weg ist.

Ich habe zu dieser Zeit nicht viel an dich gedacht, Ems. Eventuell war ich im Strudel namens Midlife Crisis gefangen. Ich wollte leben und aufleben und Feuerwerke everywhere.

Bis ich geschnallt habe, wie viel Mühe es mich kostet, nicht an dich zu denken. Wie schwierig es ist, den Fakt zu übertönen, dass es für mich nur eine gibt. Dich, Ems.

Ich habe alles weggelegt, das von dir ist. Deine Geschenke, deine Zettel, deine Kleider, die bei mir waren, ja sogar deine Tampons habe ich mit all dem anderen Zeug in den Keller verbannt.

Es hat nicht funktioniert.

Du bist da, Ems. Du bist überall, wo ich bin. Das warst du schon immer, das bist du immer und das wirst du immer sein.

Ems, ich könnte sagen, dass ich zurück will. Dass ich dich will, dass ich uns will. Noch mehr als das, will ich aber, dass du glücklich bist. Wenn dein Glück ohne mich ist, dann will ich dir nicht im Weg stehen.

Emma, ich liebe dich so sehr, dass ich gehe, wenn du das willst. Dass ich dir verspreche, dass ich mich nie mehr melde, wenn du das willst.

Bevor ich das mache, will ich dir nicht das Blaue vom Himmel versprechen. Gibt es einen Weg zurück, wird es nicht nur rosig sein.

Ems, wir werden Krisen haben. Wir werden uns langweilen. Im und ausserhalb des Bettes. Wir werden streiten. Wir werden uns an den gleichen Themen wie bis anhin reiben.

Und machen wir uns nichts vor: Wir werden uns fremdverlieben. Mal du, mal ich. Mal wird das mühsam, mal wird das okay. Weil Ems, egal, wie oft wir uns fremdverlieben. Unsere Liebe ist DIE Liebe.

Du, Ems, du bist die Liebe meines Lebens. Ich bin bereit für das All-in-Package: Hochzeit. Keine Kinder. Gemeinsame Wohnung. Und wenn du tatsächlich einen Hund willst, dann sollst du einen Hund bekommen.

Einen Stein des Anstosses habe ich schon mal eliminiert: Auf meinem Balkon hats keine Bierdosen mehr. Es wird auch keine mehr haben.

Vielleicht.

Long Story short: Ich warte am Freitag um 20 Uhr du weisst schon wo auf dich. Wenn du willst, komm. Fühl dich aber ja nicht schlecht, wenn du nicht kommst.

Dein Sandro

Bild
bild: watson
Emma Amour ist ...
... mittlerweile etwas über 40 Jahre alt und wieder Single! Nach tausend Jahren des Hin und Hers hatte sie es tatsächlich geschafft, eine Beziehung mit Suff-SMS-Sandro einzugehen. Nun ist diese zu Ende und Emma wieder back im Single-Game! In diesem Blog nimmt euch Emma mit in ihr Liebes- und Sexleben und plaudert alles, wirklich alles, aus. Also lehnt euch zurück und geniesst die etwas *erwachsenere Emma!

*Joke, Leute!
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Hochzeit von Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi
1 / 12
Die Hochzeit von Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi
quelle: instagram/milliebobbybrown
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Der romantischste Moment der Bezos-Hochzeit
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
76 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Tsherish De Love aka Flachzange
13.03.2026 10:22registriert September 2020
Tja, der Freitag vor zwei Wochen war wohl gemeint. Mittlerweile ist er in Marseille der Fremden Legion beigetreten.
806
Melden
Zum Kommentar
avatar
tcha
13.03.2026 10:21registriert Januar 2025
Jetzt glaube ich, dass alles erfunden ist. Sorry, aber nicht literarische Menschen schreiben keine solchen Briefe.
7112
Melden
Zum Kommentar
avatar
code-e
13.03.2026 10:34registriert November 2018
In diesem ganzen langen Text voller Pathos und Selbstdarstellung fehlen die zwei wichtigsten Dinge einer aufrichtigen Reue: "Es tut mir leid“ und "Bitte verzeih mir“
Sandro schreibt fast nur über sich. Was er gefühlt hat, wie er Partys gefeiert hat, wie er "rumgesifft" ist, wie er sich entliebt hat. Er schwelgt in seiner eigenen Midlife-Crisis-Story. Emma ist in diesem Text nur die Statistin für sein "grosses Erwachen". Ich als Emma käme mir irgendwie verarscht vor.
515
Melden
Zum Kommentar
76
Gutscheine für Schönheits-OPs und Eheverträge: Das ist in den Oscar-Goodiebags
Alle Oscar-nominierten Schauspielerinnen und Schauspieler erhalten jedes Jahr einen Goodie-Bag, der einen Wert im sechsstelligen Bereich hat. Das ist dieses Jahr drin.
Am Sonntag findet in Los Angeles die 98. Oscar-Verleihung statt. Wie jedes Jahr erhalten die für einen Oscar nominierten Schauspielerinnen und Schauspieler einen Goodie-Bag mit Luxusprodukten. Dabei handelt es sich aber um einen inoffiziellen Preis. Die Academy, die die Preise verleiht, hat damit nichts zu tun. Die Geschenkkörbe werden von einer privaten Firma erstellt und den Stars ausgehändigt.
Zur Story