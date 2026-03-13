Bild: Shutterstock

Emma Amour

Okay, Sandro will jetzt heiraten!

Nachdem mir Suff-SMS-Sandro eine Suff-Nachricht schickte, hat er mir jetzt einen Brief in den Briefkasten gelegt. Den ich jetzt lese. Und den ihr mitlesen dürft. Was wir danach machen? Gute Frage, Leute, gute Frage.



Emma Amour Folge mir

Mehr «Leben»

Liebe Lieblingsemma

Ich könnte jetzt schreiben, dass ich ein Vollidiot bin. Dass ich der grösste Trottel auf Erden bin, weil ich gegangen bin. Weil ich das Gefühl hatte, dass das Leben ausser uns mehr zu bieten hat.

Mehr Highlife. Mehr Partys. Mehr Frauen. Mehr Sex. Und weit hinten im Herz die leise Stimme, die immer wieder «Du willst Kinder» in mein Hirn flüstert.

Ich weiss nicht, ob ich wirklich Kinder will. Oder ob die Stimme einfach ein Vorwand war. Oder Vorwand ist. Um zu gehen. Irgendwo hin, wo das Leben reinkickt. Die Endorphine tanzen, das Abenteuer lockt.

Ich bin dem Ruf gefolgt. Ich habe mich verliebt – und ich habe mich entliebt. Ich habe gefeiert und ausgekatert. Ich habe in meiner Wohnung rumgesifft und habs geil gefunden.

Ich war auf Dating-Apps und hatte Dates. Ich hatte Sex und ich hatte Scheiss Begegnungen. Ich hatte Neues und ich war geflasht. Ich war mir sicher, dass das mein Weg ist.

Ich habe zu dieser Zeit nicht viel an dich gedacht, Ems. Eventuell war ich im Strudel namens Midlife Crisis gefangen. Ich wollte leben und aufleben und Feuerwerke everywhere.

Bis ich geschnallt habe, wie viel Mühe es mich kostet, nicht an dich zu denken. Wie schwierig es ist, den Fakt zu übertönen, dass es für mich nur eine gibt. Dich, Ems.

Ich habe alles weggelegt, das von dir ist. Deine Geschenke, deine Zettel, deine Kleider, die bei mir waren, ja sogar deine Tampons habe ich mit all dem anderen Zeug in den Keller verbannt.

Es hat nicht funktioniert.

Du bist da, Ems. Du bist überall, wo ich bin. Das warst du schon immer, das bist du immer und das wirst du immer sein.

Ems, ich könnte sagen, dass ich zurück will. Dass ich dich will, dass ich uns will. Noch mehr als das, will ich aber, dass du glücklich bist. Wenn dein Glück ohne mich ist, dann will ich dir nicht im Weg stehen.

Emma, ich liebe dich so sehr, dass ich gehe, wenn du das willst. Dass ich dir verspreche, dass ich mich nie mehr melde, wenn du das willst.

Bevor ich das mache, will ich dir nicht das Blaue vom Himmel versprechen. Gibt es einen Weg zurück, wird es nicht nur rosig sein.

Ems, wir werden Krisen haben. Wir werden uns langweilen. Im und ausserhalb des Bettes. Wir werden streiten. Wir werden uns an den gleichen Themen wie bis anhin reiben.

Und machen wir uns nichts vor: Wir werden uns fremdverlieben. Mal du, mal ich. Mal wird das mühsam, mal wird das okay. Weil Ems, egal, wie oft wir uns fremdverlieben. Unsere Liebe ist DIE Liebe.

Du, Ems, du bist die Liebe meines Lebens. Ich bin bereit für das All-in-Package: Hochzeit. Keine Kinder. Gemeinsame Wohnung. Und wenn du tatsächlich einen Hund willst, dann sollst du einen Hund bekommen.

Einen Stein des Anstosses habe ich schon mal eliminiert: Auf meinem Balkon hats keine Bierdosen mehr. Es wird auch keine mehr haben.

Vielleicht.

Long Story short: Ich warte am Freitag um 20 Uhr du weisst schon wo auf dich. Wenn du willst, komm. Fühl dich aber ja nicht schlecht, wenn du nicht kommst.

Dein Sandro

bild: watson