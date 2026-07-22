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Das sagt der ukrainische Armeechef Olexander Syrskyj zu seinem Abschied

«Meine Aufgabe ist der Krieg»: Das sagt der ukrainische Armeechef zu seinem Abschied

22.07.2026, 10:55

Der scheidende Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Olexander Syrskyj, sieht Kiew im Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg in der Offensive.

«Ich übergebe meinem Nachfolger eine Armee, die nicht nur die Verteidigung hält, sondern sich auch im Offensivmodus befindet – mit Initiative, mit Struktur und mit Menschen, die wissen, wie man den Feind besiegt», teilte Syrskyj in einem Abschiedsschreiben in seinem Telegram-Kanal mit.

Streit mit Verteidigungsminister

Präsident Wolodymyr Selenskyj überträgt dem 43 Jahre alten Generalmajor Mychajlo Drapatyj die Führung der ukrainischen Streitkräfte. Der Kommandowechsel ist das Ergebnis von tagelangen Demonstrationen gegen die Entlassung von Mychajlo Fedorow als Verteidigungsminister. Selenskyj reagierte auf die Proteste, bei denen überwiegend junge Ukrainer Syrskyjs Entlassung gefordert hatten. Fedorow hatte zuvor von einem Streit mit Syrskyj über die Ausrichtung der Streitkräfte gesprochen.

FILE - In this photo provided by the Press Service Of The President Of Ukraine on Nov. 19, 2024, Gen. Oleksandr Syrskyi speaks to parliamentarians at Verkhovna Rada in Kyiv, Ukraine. (Press Service Of ...
Syrskyj wurde nach tagelangen Demonstrationen entlassen.Bild: keystone

Syrskyj hatte sich bei Fedorow entschuldigt und schrieb nun, dass er hoffe, dass die Offensive unter neuer Führung fortgesetzt werde. «Alles dafür ist vorhanden», schrieb er. «In diesem Jahr wurden unter meinem Kommando 743 Quadratkilometer unseres Landes befreit.» Unter seiner Führung sei auch die Armee von Grund auf verändert worden, sagte er.

Selenskyj entlässt Oberbefehlshaber Syrskyj

Zwar verzeichneten ukrainische Militärbeobachter auch kleinere taktische Erfolge für die ukrainische Armee, doch sind nach den Beobachtern des Portals «DeepStateMap» seit Jahresbeginn fast 800 Quadratkilometer verloren gegangen.

«Werde der Ukraine bis zum Sieg dienen»

Der General machte deutlich, dass es ihm selbst nicht um Posten gehe. «Meine Aufgabe ist der Krieg», erklärte er. «In welcher Position ich auch immer sein mag, ich werde der Ukraine bis zum Sieg dienen.» So seien unter seiner Leitung auch erstmals Drohnenstreitkräfte gegründet worden, die dem Feind keine sicheren Rückzugsgebiete mehr liessen. Das Land habe eine eigene Flugabwehr aufgebaut, führte er in einer ausführlichen Bilanz auf.

«Lange Zeit hat man versucht, uns einzureden, dass die Ukrainer nicht in der Lage seien, Krieg zu führen», sagte der aus Russland stammende Syrskyj. «Wir haben bewiesen, dass das nicht stimmt. Die Ukraine wird von einem heldenhaften Volk verteidigt.»

Russland überzieht das Land seit mehr als vier Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg. Seine Kriegsziele hat Moskau bisher nicht erreicht. (sda/dpa)

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