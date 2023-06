Als Kriegsbeobachter den Schauplatz betraten, lagen Leichen von Exekutierten in den Strassen und Hinterhöfen, gefolterte und ermordete ukrainische Soldaten steckten kopfüber in Abwasserkanälen. Das Bild eines erschossenen Pensionärs, der mit seinem Fahrrad unterwegs war, ging um die Welt.

Am Donnerstag kommt es zum entscheidenden Asylgipfel der EU-Staaten. Eine Einigung, das kaputte europäische Asylsystem wieder flottzumachen, war noch nie so nahe - auch wegen des Kriegs in der Ukraine. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Kaum ein Thema spaltet die EU so tief wie der Umgang mit Asylsuchenden. Regierungen wurden wegen der Migration abgewählt, andere kamen deswegen erst an die Macht. Einig war man sich bis anhin bloss: Das gemeinsame Asylsystem ist kaputt. Für die Schweiz zeigt sich dies aktuell darin, dass Italien keine sogenannten Dublin-Flüchtlinge mehr zurücknimmt. Am Donnerstag treffen sich die EU-Innenminister unter Teilnahme der Schweiz nun in Luxemburg zum entscheidenden Asylgipfel. Gelingt nach jahrelanger Blockade die Einigung? Die wichtigsten Fragen und Antworten.