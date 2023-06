Die Kachowka-Staudamm-Katastrophe in Bildern

Wie genau es zum Dammbruch kam und wer dafür verantwortlich ist, ist immer noch Gegenstand von Spekulationen. Während sich die Ukraine und Russland gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben, leidet die ukrainische Bevölkerung unter den drastischen Konsequenzen des Dammbruchs. Durch die breite Bresche in der Mauer strömen seit Dienstag ungehindert Wassermassen aus dem Kachowka-Stausee und setzten viele Ortschaften im flachen Süden der Ukraine unter Wasser.

Die Ukraine will sich vom Staudammbruch nicht bei der Gegenoffensive aufhalten lassen. Derweil schieben sich Kiew und Moskau weiter die Schuld gegenseitig in die Schuhe – hier ist das Nachtupdate.

Die Ukraine wird sich laut Präsident Wolodymyr Selenskyj auch durch die Explosion des Staudamms am Dnipro im Süden des Landes nicht an der Rückeroberung besetzter Gebiete hindern lassen. «Die von russischen Terroristen verursachte Katastrophe im Wasserkraftwerk Kachowska wird die Ukraine und die Ukrainer nicht aufhalten», sagte Selenskyj am Dienstag in seiner abendlichen Videobotschaft.