Markus Manfredi ist immer mit seiner Kamera unterwegs. Bild: Markus Manfredi

Rauszeit Podcast

Er hat über 5 Millionen Follower – und zeigt uns allen die Schweiz

Im ersten Wander-Podcast der Schweiz, dem Rauszeit-Podcast, spricht watson-Journalist Reto Fehr mit Gästen über die beliebteste Sportart der Schweiz und entlockt den Experten konkrete Wandertipps. Heute zu Gast: Markus Manfredi, besser bekannt als «Swissaround» wo er auf Instagram und Tiktok rund fünf Millionen Followern unser Land zeigt.

Reto Fehr Folge mir

Mehr «Schweiz»

Gast: Markus Manfredi

Markus Manfredi hatte schon immer ein Flair für die Fotografie. Früh knipste er mit «Klotz-Handys» schon Bilder. Dank vielen Youtube-Videos brachte er sich praktisch alles selbst bei.

Mit dem Aufkommen von Social Media postete er Bilder aus der Schweiz auf den Plattformen. Eine Aufnahme hatte nach wenigen Tagen über 20 Millionen Views, die Follower explodierten. Manfredi setzte als «Swissaround» immer mehr darauf, den Menschen die schönsten Ecken der Schweiz zu zeigen. Influencer hört er nicht mehr so gerne, er bezeichnet sich lieber als Content Creator.

Heute weist er auf Instagram und Tiktok total fünf Millionen Follower und hat schon über eine Milliarde Views gesammelt. Auf seiner Website bietet er Reiseblogs und Guided Tours.

Immer unterwegs: Markus Manfredi. Bild: Markus Manfredi

Im neuen Rauszeit-Podcast von watson spricht Manfredi über seine Projekte und die Motivation. Wie das alles begann und wie er vom Bauspengler zum Content Creator und selbstständigen Fotografen wurde. Und natürlich gibt er Tipps und Tricks für alle, welche die Schweiz auch schön in Szene setzen wollen.

Den ganzen Podcast gibt's überall, wo du Podcasts hörst. Beispielsweise direkt hier:

Hier reinhören

Die neueste Ausgabe des Rauszeit-Podcasts gibt es jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Streame direkt auf Spotify, Apple Podcasts & Co.!

Der Podcast

Rauszeit-Podcast



Welchen Gast soll Reto Fehr mal interviewen oder über welches Thema soll mal gesprochen werden? Schreib mir auf reto.fehr@watson.ch Der Rauszeit-Podcast ist die Heimat für alle Wander- und Outdoor-Fans der Schweiz. Nach dem bekannten « Rauszeit »-Blog mit wöchentlichen Ausflugstipps gibt's die geballte Ladung Schweizer Wandertipps jetzt auch zum Hören. Schweiz-Entdecker, Content Creator und watson-Journalist Reto Fehr spricht mit Gästen über ihr Leben und den beliebtesten Sport der Schweizerinnen und Schweizer. Es gibt konkrete Wandertipps der Expertinnen und Experten (immer auch direkt in den Shownotes verlinkt) und du erfährst hier alles über das Wandern in der Schweiz.Welchen Gast soll Reto Fehr mal interviewen oder über welches Thema soll mal gesprochen werden?

Das ist der Rauszeit-Podcast: Rauszeit Podcast Ein Muss für alle Schweizer Wanderfans: Der neue Podcast von watson

Wettbewerb

Die Grand Tour of Switzerland und Europcar verlosen gemeinsam tolle Preise. Als Hauptpreis wartet ein dreitägiges Paket mit Elektrofahrzeug-Miete, zwei Hotelübernachtungen inklusive Frühstück und E-Parkplatz.

Mitmachen kannst du jetzt unter: switzerland.com/rauszeit

3 Wandertipps

Jeder Gast verrät Reto im Podcast drei Wanderungen. Es sind dies:

die Lieblingswanderung

die Wanderung vor der Haustüre

die Wanderung, die sie/er gerne mal machen würde

Die Infos dazu gibt's in der jeweiligen Episode des Podcasts. Die Wanderrouten und/oder weitere Informationen dazu sind in den Shownotes direkt verlinkt.