Er hat über 5 Millionen Follower – und zeigt uns allen die Schweiz
Gast: Markus Manfredi
Markus Manfredi hatte schon immer ein Flair für die Fotografie. Früh knipste er mit «Klotz-Handys» schon Bilder. Dank vielen Youtube-Videos brachte er sich praktisch alles selbst bei.
Mit dem Aufkommen von Social Media postete er Bilder aus der Schweiz auf den Plattformen. Eine Aufnahme hatte nach wenigen Tagen über 20 Millionen Views, die Follower explodierten. Manfredi setzte als «Swissaround» immer mehr darauf, den Menschen die schönsten Ecken der Schweiz zu zeigen. Influencer hört er nicht mehr so gerne, er bezeichnet sich lieber als Content Creator.
Heute weist er auf Instagram und Tiktok total fünf Millionen Follower und hat schon über eine Milliarde Views gesammelt. Auf seiner Website bietet er Reiseblogs und Guided Tours.
Im neuen Rauszeit-Podcast von watson spricht Manfredi über seine Projekte und die Motivation. Wie das alles begann und wie er vom Bauspengler zum Content Creator und selbstständigen Fotografen wurde. Und natürlich gibt er Tipps und Tricks für alle, welche die Schweiz auch schön in Szene setzen wollen.
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Der Podcast
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Wettbewerb
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3 Wandertipps
Jeder Gast verrät Reto im Podcast drei Wanderungen. Es sind dies:
- die Lieblingswanderung
- die Wanderung vor der Haustüre
- die Wanderung, die sie/er gerne mal machen würde
Die Infos dazu gibt's in der jeweiligen Episode des Podcasts. Die Wanderrouten und/oder weitere Informationen dazu sind in den Shownotes direkt verlinkt.