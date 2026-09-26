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Attentat auf Trump 2024: Von Schüssen getroffener Mann verstorben

FILE - A campaign rally site for Republican presidential candidate former President Donald Trump is empty and littered with debris on July 13, 2024, in Butler, Pa. (AP Photo/Evan Vucci, File) Trump Sh ...
Das Veranstaltungsgelände in Butler, Pennsylvania, nach dem Attentat im Juli 2024.Bild: keystone

Attentat auf Trump 2024: Von Schüssen getroffener Mann verstorben

Ein 76-jähriger Mann, der 2024 beim Attentat auf Donald Trump an dessen Wahlveranstaltung als Zuschauer zugegen war und ebenfalls von Kugeln getroffen worden war, ist gestorben.
26.09.2026, 10:0326.09.2026, 10:05

Der 76-jährige Verstorbene heisst Jim Copenhaver und wurde bei dem Attentat von zwei Kugeln getroffen, wie unter anderem das US-Magazin Politico berichtet. Copenhaver verstarb am vergangenen Mittwoch in einem Spital in Pittsburgh, Pennsylvania. Die genaue Todesursache wird noch untersucht.

Copenhaver wurde bei der Wahlkampfveranstaltung Trumps am Bizeps getroffen, eine weitere Kugel blieb in seiner Wirbelsäule stecken. Er befand sich seither in Behandlung und musste sich zahlreichen Operationen unterziehen, er erlitt unter anderem Nervenschäden. Zeitweise konnte er wieder gehen, allerdings nur unter Schmerzen und mit Gehstock. Im Juni verklagte Copenhaver die US-Regierung.

Jim Copenhaver litt seit dem Attentat unter den Folgen seiner Verletzungen.
Jim Copenhaver litt seit dem Attentat unter den Folgen seiner Verletzungen.

Donald Trump bezeichnete den Tod Copenhavers auf seiner eigenen Social-Media-Plattform als «enormen Verlust». Copenhaver sei bei dem Versuch, seine Familie zu schützen, verwundet worden und habe unglaublichen Mut bewiesen. Trotz «unvorstellbarer Qualen» habe er tapfer weitergekämpft und seinen Optimismus bewahrt, so der 80-Jährige.

FILE - Republican presidential candidate former President Donald Trump is helped off the stage at a campaign event in Butler, Pa., July 13, 2024. (AP Photo/Gene J. Puskar, File) Donald Trump
Nebst dem heutigen US-Präsidenten wurden bei dem Attentat in Butler, Indiana, auch drei Zuschauer von Schüssen verletzt.Bild: keystone

Der heutige US-Präsident wurde 2024 bei einer Wahlkampfrede von dem 20-jährigen Attentäter Thomas Crooks am Ohr getroffen. Trump reckte daraufhin, umgeben von herbeigeeilten Personenschützern, die Faust in die Höhe und rief Kampfparolen in Richtung des Publikums. Dabei entstanden mehrere geschichtsträchtige Fotos. Crooks, der Schütze, wurde unmittelbar nach den abgefeuerten Schüssen vom Secret Service getötet. Er war als republikanischer Wähler registriert.

(con)

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