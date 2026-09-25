sonnig17°
DE | FR
burger
International
Papst

Medienstreit im Weissen Haus: Papst Leo stichelt gegen Trump

Nach Medienkrach im Weissen Haus: Papst stichelt wieder gegen Trump

25.09.2026, 12:4425.09.2026, 12:44

Nachdem US-Präsident Donald Trump mehrere Medien aus dem Weissen Haus verbannt hat, hat Papst Leo XIV. die Bedeutung guter Berichterstattung unterstrichen.

«Ich freue mich, dass Sie hier alle willkommen sind», sagte Leo auf seinem Flug nach Paris auf die Frage eines Reporters nach den Problemen seiner CNN-Kollegen in Washington. «Ich denke, dass es sehr wichtig ist, eine gute Berichterstattung vollständig und für alle zu haben.»

Pope Leo XIV talks to journalists aboard the papal flight from Rome to Paris, Friday, Sept. 25, 2026, during his apostolic journey to France. (AP Photo/Gregorio Borgia, Pool) Pope Leo XIV
Der Papst sprach während des Flugs mit Journalisten.Bild: keystone

Trump hatte vergangene Woche die Sender CNN, MS NOW sowie das Nachrichtenportal «Politico» den Zugang zu seinem Amtssitz verboten und ihnen vorgeworfen, Falschnachrichten zu verbreiten. Kritiker sehen das als Angriff auf die in der US-Verfassung garantierte Pressefreiheit und als Einschüchterungsversuch. Mittlerweile hat ein Richter verfügt, dass die klagenden Medienhäuser vorläufig wieder Zutritt erhalten müssen.

Mehr dazu:

Nach Rausschmiss: Medienwelt stellen sich an Seite von CNN
Nach Rausschmiss: Medienwelt stellen sich an Seite von CNN

Das Verhältnis zwischen dem Papst und Trump gilt als angespannt. Mehrfach hatte der aus den USA stammende Leo sich in der Vergangenheit kritisch zum Verhalten des US-Präsidenten geäussert. Dieser hatte ihn nach Kritik am Iran-Krieg im Frühjahr mehrmals scharf angegriffen. Zugleich veröffentlichte Trump ein Gemälde von sich selbst in Christus-ähnlicher Darstellung, das er später wieder löschte.

Papst Leo ist für einen viertägigen Besuch nach Frankreich gereist. (sda/dpa)

Das könnte dich auch interessieren:

Trump versus Papst – auch Schweizer Katholiken erheben ihre Stimme
Trump versus Papst – auch Schweizer Katholiken erheben ihre Stimme
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Der neue Papst Leo XIV.
1 / 21
Der neue Papst Leo XIV.

Am Donnerstag, dem zweiten Wahltag, schauten Gläubige ganz gespannt auf den Schornstein der sixtinische Kapelle auf dem Petersplatz.
quelle: keystone / giuseppe lami
Auf Facebook teilenAuf X teilen
JD Vance kritisiert die Aussagen des Papst
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Nach Hin und Her: Reporter dürfen jetzt doch wieder ins Weisse Haus
Trotz einer anderslautenden Gerichtsanordnung war am Donnerstagmorgen einigen Reportern der Zugang zum Weissen Haus erneut verwehrt worden. Am Abend änderte dies.
Das Portal «Politico» berichtete, dass der für die Sicherheit des US-Präsidenten zuständige Secret Service den Presseausweis eines seiner Reporter beschlagnahmt habe. CNN berichtete ebenfalls, dass Reportern am frühen Morgen der Zutritt verweigert worden sei – ein weiterer CNN-Mitarbeiter sei durchgelassen worden.
Zur Story